“Monnalisa Day”: The Student Hotel omaggia la musa di Leonardo

Dal 15 al 25 giugno si terrà a Firenze presso The Student Hotel la settima edizione di “Monnalisa Day, a pop Iconic Florentine Renaissance Evening”, un omaggio alla musa di Leonardo nel giorno del suo compleanno con esposizione di opere a tema, DJ set, concorso grafico, set interattivi, proiezioni, diretta radio web e degustazioni.

Al The Student Hotel, per tutta la giornata di sabato 15 giugno, ci saranno numerosi appuntamenti in occasione del Monnalisa Day: a partire dalle 17:00 una diretta dell’evento dall’emittente radio web del TSH con Freddie Villarosa musica e ospiti, tra cui Matthew Licht e Simone Lisi che leggeranno le storie di “Monna Lisi e Monna Gorilla”; a seguire inaugurazione della mostra con opere dedicate a Monnalisa realizzate per l’occasione da venti artisti: Ache 77, Stefano Benedetti, Giovanna Bianco, Franco Bini, Riccardo Biondi, Ugo Capitoni, Noumeda Carbone, Laura Corre, Marco Fallani, Alessandro Gaggio, IPunkYou, Rosalind Keith, Siriana Lapietra, Simon Miller, Ria Pedullà, Erika Sani, Alessandro Secci, Lorenzo Tonda, URBS, Elena Zene, che resterà visitabile fino al 25 giugno.

All’interno della struttura si potrà partecipare alla nuova edizione di MY-LISA, il concorso grafico a premi, tributo a Mario Mariotti. Si terrà il set interattivo del brand [email protected], un progetto che è un brand ma anche luogo e occasione per incontrarsi e confrontarsi, e alcuni filmati dall’archivio storico del Monnalisaday verranno proiettati sulle mura della corte interna del TSH. Non mancherà la degustazione di aperitivo Ippocrasso, preparato ad arte da Edoardo Benvenuti e, per tutta la durata dell’evento, un dj-set tutto al femminile in onore della modella di Leonardo con Lucille Dj, Miss Kat e Viola Dj.