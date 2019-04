Livorno, ladri in sede Uil, via con 3 computer

Furto e danneggiamenti nella sede della Uil di Livorno di via Cadorna. I malviventi si sono introdotti nella sede nottetempo impossessandosi di 3 computer portatili e danneggiando gli arredi probabilmente alla ricerca di denaro: 2 macchinette del caffè e bevande divelte, porte e armadietti sradicati.

Nel giro di poche settimane, denunciano dalla Uil, è già la seconda volta che una sede della UIL in Toscana è fatta oggetto di gesti simili. Fortunatamente i ladri non sono riusciti ad accedere ai locali del Patronato e Caf, che svolgono regolarmente i loro servizi.

“Le sedi sindacali sono un presidio di democrazia e di tutela non solo per i lavoratori ma per tutte le fasce deboli della popolazione – commentano il segretario generale della Uil Toscana Annalisa Nocentini insieme al coordinatore Uil di Livorno Franco Rossi e il segretario generale Area Nord Toscana Franco Borghini – Solo qualche settimana fa ignoti hanno fatto irruzione nella sede Uil di Massa, oggi a Livorno con danni ingenti e disagi per lo svolgimento della normale attività sindacale. Sono gesti di violenza inaccettabili che mettono a rischio servizi essenziali per i cittadini.