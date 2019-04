Da sabato 4 maggio fino a settembre, al via stagione estiva Palazzina Indiano Arte

Apre, per la seconda stagione estiva, la Palazzina indiano arte (Pia), centro artistico situato nel parco delle cascine di Firenze dedicato alla relazione tra corpo e natura. L’inaugurazione è in programma per sabato 4 maggio con esposizioni, performance, musica, esperienze nella natura e ristoro.

Un format, promosso dal centro nazionale di produzione di Virgilio Sieni, che proseguirà per tutta l’estate, fino a settembre. Il Pia vuole essere un luogo di sosta ed il punto d’incontro attorno al quale sviluppare una riflessione critica sulla frequentazione dei parchi pubblici. La Palazzina si presenta come uno spazio flessibile: al piano terreno accoglie un punto ristoro, uno spazio destinato a esposizioni d’arte e a pratiche sul gesto e un angolo libri della libreria indipendente Tatatà specializzata sulla natura, le piante e il viaggio. Al piano superiore si apre un ampio terrazzo destinato a luogo di sosta, sul quale si affacciano degli ambienti anch’essi destinati a esposizioni, pratiche, incontri.

Tra le attività che si ripeteranno per tutta la stagione ci sono i trattamenti shiatsu all’aperto, un laboratorio sulla tattilità, un momento di danza collettivo al tramonto, un laboratorio di falegnameria per i bambini, una serie di incontri sul mondo vegetale, un laboratorio sulla danza a piedi nudi e il ‘giardino dell’architetto’, l’esposizione di alcune opere di Michele Guido. “Il primo anno – ha detto l’ideatore dell’iniziativa Virgilio Sieni – è andata molto bene, sono venute migliaia di persone che hanno trovato lì un luogo di approdo. La palazzina è un luogo simbolico, ma ha anche una funzione strategica legata alle periferie”. Questa iniziativa, ha aggiunto Sieni, “parte da un progetto culturale e sociale per capire come questo luogo di sosta possa essere un punto di riferimento per le persone, per creare un luogo da non destinare solo alla ristorazione, ma per proporre una serie di percorsi su educazione e formazione”.

Ecco il programma:

Lezione sul movimento e la natura:

Un ciclo di lezioni sul movimento rivolte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al linguaggio del corpo e alle sue potenzialità espressive senza conoscenze specifiche di danza. Un nuovo percorso che esplora l’ascolto del corpo in relazione alla natura.

A cura dell’Accademia sull’arte del gesto.

Ballo al tramonto improvvisato.

Momento di danza collettivo accompagnato da musica dal vivo.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’invenzione di una danza che nasce sull’argine

dell’Arno al tramonto, tra gioco, memoria, sudore, vicinanze, fughe.

A cura dell’Accademia sull’arte del gesto Casina d’oro.

Minuscolo luogo fiabesco, spazio di gioco e riflessione per bambini in cui sedersi, disegnare,

consultare libri e riposare.

A cura del Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni

Fuoripagina: parola di editore:

Ogni mese una casa editrice si presenta con le scelte che ne hanno fatto la storia e in

relazione alla geografia comune: il territorio che la redazione abita e i confini disegnati dai

titoli a catalogo.

A cura della Libreria Tatatà

Ciclo natura svelata

Una serie di incontri rivolti alla conoscenza del mondo vegetale. Storie che legano l’essere

umano e la sua vita con la cura della terra, del territorio e delle piante.

A cura di Dario Boldrini / Seminaria

Trattamenti shiatsu all’aperto:

Brevi sedute di shiatsu all’aperto. La tecnica giapponese basata sulla digitopressione

praticata nel verde per riscoprire la relazione tra il corpo, la mente e la natura.

A cura del Centro Manipura.

Scuola sul gesto e il paesaggio:

La Scuola sul gesto e il paesaggio, ideata da Virgilio Sieni, è rivolta a operatori culturali,

educatori, artisti e a tutti coloro che intendono approfondire le pratiche che guardano al

territorio e alla relazione tra i linguaggi del corpo e il paesaggio, la natura e l’uomo, la

periferia e la rigenerazione della città.

A cura del Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni

Centri estivi

Durante il Centro Estivo, Pia diviene luogo in cui si sperimenta e si costruiscono nuove

socialità attraverso l’arte, la musica, la danza e i linguaggi del corpo in relazione al

paesaggio.

Laboratori di piccola falegnameria:

Un laboratorio pensato per i bambini, per conoscere attrezzi e materiali, esercitare

manualità, creatività e appassionarsi alla cultura del legno.

A cura di Viola Tortoli Bartoli.

A piedi nudi:

Laboratorio sulla danza rivolto a giovanissime danzatrici dagli 8 ai 12 anni.

Giochi fisici lungo i sentieri della natura negli spazi intorno alla Palazzina dell’Indiano.

A cura del Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni.

Esposizione – Il giardino dell’architetto

Opere di Michele Guido.

Il giardino dell’architetto raduna alcune opere di Michele Guido legate alla sua pluriennale

ricerca sulla corrispondenza tra la geometria della natura e quella dell’architettura. Le opere sono l’esito di una scrupolosa attenzione alle fonti e di un’osservazione minuziosa

dell’esistente, articolandosi tra scoperta e incanto, tra l’acribia del metodo scientifico e

l’azzardo visionario dell’artista.

A cura di Pietro Gaglianò.

Laboratorio lo spazio tattile:

Un laboratorio sulla tattilità condotto insieme a un danzatore non vedente. Occasione

preziosa per indagare lo spazio attraverso nuove narrazioni corporee basate sulla facoltà

tattile. Il progetto confluirà nella presentazione di danze quali riscritture di geografie di

dettagli e mappe poetiche, composte in vari luoghi di PIA e del Parco delle Cascine durante

gli incontri laboratoriali.

A cura di Virgilio Sieni, Giuseppe Comuniello, Delfina Stella

MAGGIO

 tutti i giorni (escluso il lunedì) h 08.00 – 22.00

IL GIARDINO DELL’ARCHITETTO / esposizione

Opere di Michele Guido / A cura di Pietro Gaglianò

CASINA D’ORO / installazione, spazio gioco, punto lettura

ANGOLO LIBRI a cura della Libreria Tatatà

RISTORO DELL’INDIANO a cura di Mix Bistrò

 sabato 4 maggio h 17.00 – 22.00

INAUGURAZIONE STAGIONE ESTIVA

Esposizioni, performance, ascolti, pratiche, esperienze nella natura, ristoro

 domenica 5 maggio h 11.00 – 12.00

LEZIONE SUL MOVIMENTO E LA NATURA / pratica

Guidata da Giulia Mureddu.

 sabato 11 maggio

h 16.00 – 19.00

ATELIER OTELLO CECCHI / disegno dal vero

Otello Cecchi trasformerà una stanza della Palazzina nel suo atelier eseguendo ritratti con la tecnica della sanguigna. I cittadini sono invitati a fermarsi per dedicare alcuni momenti al disegnatore.

h 18.00 – 19.30

TRATTAMENTI SHIATSU ALL’APERTO / pratica

A cura del Centro Manipura.

 domenica 12 maggio

h 10.30 – 12.30

LABORATORIO DI PICCOLA FALEGNAMERIA / pratica

Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni. Con l’aiuto dei bambini verrà allestito un vero e proprio

laboratorio di piccola falegnameria. A cura di Viola Tortoli Bartoli

h 11.00 – 12.00

LEZIONE SUL MOVIMENTO E LA NATURA / pratica

Guidata da Giulia Mureddu

 sabato 18 maggio h 18.30

AUTOCONSAPEVOLEZZA IN SOSTA

incontro preliminare di presentazione del percorso

Giuliana Laterza, Counsellor Professionista Psicosintetista, illustra il progetto che svilupperà a PIA nei mesi di giugno e luglio. Il progetto propone un percorso esperienziale attraverso un ciclo di 8 incontri nei quali prendere consapevolezza dell’importanza del sostare per aprirsi a una comunicazione più autentica con se stessi e con gli altri.

 domenica 19 maggio

h 11.00 – 12.00

LEZIONE SUL MOVIMENTO E LA NATURA / pratica

Guidata da Giulia Mureddu

h 18.30 – 19.30

FUORIPAGINA: PAROLA DI EDITORE / presentazione

Tommaso Gurrieri, direttore di Edizioni Clichy, presenta la casa editrice indipendente nata a Firenze nel 2012. I testi pubblicati si caratterizzano per una spiccata ed evidente francofilia. Di questa vocazione e della linea editoriale portata avanti in questi anni, l’editore conversa con il pubblico.

A cura della Libreria Tatatà

 giovedì 23 maggio h 19.00 – h 22.00

MOMENTI BENDATI NEL PARCO / cena a tema

A cura di Kitchen Wishes con la collaborazione di Mix Bistrò e Ristoro dell’Indiano

 sabato 25 maggio

h 16.00 – 19.00

ATELIER OTELLO CECCHI / disegno dal vero

Otello Cecchi trasformerà una stanza della Palazzina nel suo atelier eseguendo ritratti con la tecnica

della sanguigna. I cittadini sono invitati a fermarsi per dedicare alcuni momenti al disegnatore.

h 16.30 – 18.30

LABORATORIO DI PICCOLA FALEGNAMERIA / pratica

Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni. Partendo dagli scarti di falegnameria verranno realizzati oggetti,

personaggi e composizioni, soffermando l’attenzione sull’irregolarità delle forme.A cura di Viola Tortoli Bartoli

h 18.00 – 19.30

TRATTAMENTI SHIATSU ALL’APERTO / pratica

A cura del Centro Manipura

 domenica 26 maggio h 10.30 – 12.30

LABORATORIO DI PICCOLA FALEGNAMERIA / pratica

Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni.

Esercizi di manualità volti alla realizzazione di piccole creature in legno.

A cura di Viola Tortoli Bartoli

h 11.00 – 12.00

LEZIONE SUL MOVIMENTO E LA NATURA / pratica

Guidata da Giulia Mureddu

h 15.00 – 17.00 (ritrovo per la partenza Piazza dei Tigli, Isolotto)

CICLOVIA DELL’ISOLOTTO / percorso in bicicletta per bambini e famiglie

Il percorso corre lungo il Viale dei Bambini, attraverso il parco dell’Argingrosso, per concludersi con una merenda a PIA. Per partecipare è necessario arrivare con la propria bici. Adatto per bambini dai 6 anni. A cura di Asd Brisken con la collaborazione della ciclolibreria Tatatà

h 16.00 – 17.30

A PIEDI NUDI / laboratorio

Laboratorio sulla danza rivolto a giovanissime danzatrici dagli 8 ai 12 anni.

Giochi fisici lungo i sentieri della natura negli spazi intorno alla Palazzina dell’Indiano.

A cura di Claudia Caldarano / Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni

h 17.30 – 18.00

A PIEDI NUDI / performance site specific

Musica eseguita dal vivo da Naomi Berrill (violoncello)

La danzatrice Claudia Caldarano guida le partecipanti al laboratorio in una danza libera ispirata alla

figura di Isadora Duncan.

 venerdì 31 maggio h 18.30 – 19.30

CICLO NATURA SVELATA TREE EXPERIENCE. UN VIAGGIO ALLA RICERCA DEL PROPRIO

ALBERO / pratica, esperienza immersiva nell'entità degli alberi

Attraverso semi, letture e ascolto, i partecipanti cercheranno di comprendere o immaginare il proprio albero che, forse, la natura non ha ancora creato. A cura di Dario Boldrini / Seminaria.

 venerdì 31 maggio > domenica 2 giugno h 10.00 – 18.00

SCUOLA SUL GESTO E IL PAESAGGIO / percorso di formazione

SPAZIO TATTILE, NATURA E CORPO (modulo 1)

Il programma intende trasmettere competenze e pratiche approfondendo la relazione tra uomo e

natura e la creazione di uno spazio tattile per una visione rinnovata del territorio.

GIUGNO

 tutti i giorni (escluso il lunedì) h 08.00 – 22.00

IL GIARDINO DELL’ARCHITETTO / esposizione

Opere di Michele Guido / A cura di Pietro Gaglianò

CASINA D’ORO / installazione, spazio gioco, punto lettura

ANGOLO LIBRI a cura della Libreria Tatatà

RISTORO DELL’INDIANO a cura di Mix Bistrò

 domenica 2 giugno

h 10.00 – 11.45 (partenza da via Santa Maria 38r)

CAMMINATA LETTERARIA CON PAOLO CIAMPI / passeggiata con narrazione

Paolo Ciampi, viaggiatore lento e inquieto, presenta il suo sguardo su Firenze attraverso un

percorso con soste di narrazione: si parte in Oltrarno da via Santa Maria (Libreria Tatatà) e si arriva alla Palazzina Indiano Arte. In compagnia del suo ultimo libro, nato dove finisce il parco delle Cascine.

h 11.00 – 12.00

LEZIONE SUL MOVIMENTO E LA NATURA / pratica

Guidata da Giulia Mureddu

h 12.00 – 13.00

PAOLO CIAMPI / GLI OCCHI DI FIRENZE / incontro di presentazione del libro

Un lavoro di ricerca di nuove narrative e modi di abitare poeticamente Firenze, una delle città più

celebrate al mondo (Collana Le città invisibili di Bottega Errante, 2019) .

A cura della Libreria Tatatà

 venerdì 7 giugno h 18.30 – 19.30

FUORIPAGINA: PAROLA DI EDITORE / incontro

La casa editrice del mese si presenta: incontro con Federico Maschietto di Maschietto Editore

Firenze. Presentazione in dialogo con Virgilio Sieni della Collana Il Gesto, in cui sono narrati i progetti diffusi nei territori e nelle città con i cittadini, l'infanzia e le scuole curati dall’Accademia sull’arte del gesto.

A cura della Libreria Tatatà

 sabato 8 giugno h 18.00 – 19.30

TRATTAMENTI SHIATSU ALL’APERTO / pratica

A cura del Centro Manipura

 domenica 9 giugno h 10.30 – 11.30

CICLO NATURA SVELATA

ALTERNATIVA AMBIENTE / passeggiata ambientale nel Parco delle Cascine

Un percorso lungo il quale i partecipanti contribuiranno alla ripulitura di argini o prati dai rifiuti, semineranno fiori, raccoglieranno erbe, conosceranno, dall'osservazione del Terzo Paesaggio, spazi aperti di territorio che ci offrono l’opportunità di relazionarci alle piante con uno sguardo diverso.

A cura di Dario Boldrini / Seminaria

 sabato 15 giugno

h 18.30 – 19.30

SERGIO ELISEI / TRA TERRA E CIELO / incontro di presentazione del libro

Il libro d’artista Tra Terra e Cielo sarà presentato dall’autore che spiegherà anche le tecniche di incisione utilizzate nelle illustrazioni. Con la partecipazione di Giulia Saponaro e Vincenzo Burlizzi.

h 19.30 – 20.00

BALLO AL TRAMONTO IMPROVVISATO / pratica

Guidato da Virgilio Sieni

Musica eseguita dal vivo da Christian di Meola (percussioni)

In collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole

 domenica 16 giugno h 10.30 – 12.30

LABORATORIO DI PICCOLA FALEGNAMERIA / pratica

Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni.

Costruzione di casette e mangiatoie per uccelli in legno.

A cura di Viola Tortoli Bartoli

 martedì 18 > domenica 23 giugno h 10.00 – 18.00

SCUOLA SUL GESTO E IL PAESAGGIO / percorso di formazione

ASCOLTO, SPAZIO, FARE ARTE, COMUNITÀ DEL GESTO (modulo 2)

La Scuola si rivolge a operatori culturali e a tutti coloro che intendono approfondire le

pratiche rivolte al territorio in relazione ai linguaggi del corpo, al paesaggio, alla periferia e alla trasformazione della città.

A cura del Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni

 martedì 18 giugno h 18.30 – 19.30

ALESSANDRO PONTREMOLI / PAESAGGI COREOGRAFICI / incontro

L’autore, in conversazione con Virgilio Sieni, presenterà una ricerca sui luoghi del corpo e le comunità del gesto raccolti nel suo ultimo libro La danza 2.0. Paesaggi coreografici del nuovo millennio (Editore Laterza, 2018).

A cura della Libreria Tatatà

 mercoledì 19 giugno h 18.30 – 19.30

MARIAGRAZIA PORTERA / L’EVOLUZIONE DELLA BELLEZZA / incontro-presentazione del libro.

L’autrice intende fare il punto sullo stato dell’arte in estetica e biologia per rispondere alla domanda: “Perché c’è e appare del bello in natura?”, partendo da Darwin fino al dibattito contemporaneo

(Editore Mimesis, 2015).

A cura della Libreria Tatatà

 sabato 22 giugno h 18.00 – 19.30

TRATTAMENTI SHIATSU ALL’APERTO / pratica

A cura del Centro Manipura

 lunedì – venerdì 28 giugno h 09.00 – 16.00

ELOGIO DELLE ERBACCE / centro estivo

I bambini esploreranno le erbe spontanee che crescono attorno a PIA. Ogni bambino sceglierà la propria pianta e sarà condotto nella creazione di un haiku (piccola poesia) a essa dedicato e tradotto in una partitura di movimento. Attraverso la tecnica della tampografia a ogni haiku sarà associata un’immagine tampografata della propria piantina.

A cura dell’artista Francesca Cola e della Scuola di Yoga Shakti

 giovedì 27 giugno h 18.30 – 22.00

KITCHEN WISHES INTERPRETA PIA / evento gastronomico

Evento sensoriale gastronomico guidato.

A cura di Kitchen Wishes con la partecipazione di Mix Bistrò e Ristoro dell’Indiano

 venerdì 28 giugno

h 17.00 – 17.30

CANTO PER GIOVANI CORPI PIONIERI / FRANCESCA COLA / performance site specific

Canto corporeo a cura della danzatrice Francesca Cola con i bambini che hanno preso parte al Centro Estivo. Ispirato e dedicato alle piante "indesiderate" che lottano per il loro diritto alla luce, all’acqua, al nutrimento.

Assistente al progetto Cristina Pastrello

h 18.00 – 18.30

FRANCESCA COLA / PREGHIERA / performance site specific

Piccola liturgia gentile in quattro movimenti per corpo e luce.

Il corpo della danzatrice, in ascolto del ritmo vegetale, interroga e indaga il flusso di movimento e il gesto, muovendosi verso la luce con semplicità articolare.

 sabato 29 giugno

h 18.00 – 19.30

TRATTAMENTI SCHIATSU ALL’APERTO / pratica

A cura del Centro Manipura

h 19.30 – 20.00

BALLO AL TRAMONTO IMPROVVISATO / pratica

Guidato da Giulia Mureddu

Musica eseguita dal vivo da Federica Martinelli (percussioni)

In collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole

LUGLIO

 tutti i giorni (escluso il lunedì) h 08.00 – 22.00

IL GIARDINO DELL’ARCHITETTO / esposizione

Opere di Michele Guido / A cura di Pietro Gaglianò

CASINA D’ORO / installazione, spazio gioco, punto lettura

ANGOLO LIBRI a cura della Libreria Tatatà

RISTORO DELL’INDIANO a cura di Mix Bistrò

 lunedì 1 – venerdì 5 luglio h 09.00 – 16.00

GULLIVER / centro estivo

Rivolto a bambini dai 5 ai 9 anni.

Un’occasione di scoperta del proprio corpo e della propria gestualità.

Ritmo, coordinazione, volumi, rapporto con lo spazio: uno studio che passa attraverso il gioco e la relazione con gli altri.

A cura dell’artista Tommaso Serratore e della Scuola di Yoga Shakti.

 venerdì 5 luglio h 17.00 – 17.30

GULLIVER / Tommaso Serratore / performance site specific

La pièce è interpretata da un danzatore alto quasi 2 metri insieme ai bambini che hanno partecipato al Centro Estivo. Nel momento dell'incontro i protagonisti danno inizio a una cerimonia condivisa di sguardi e avvicinamenti: un rituale alla scoperta della figura del gigante, una favola sull’amicizia.

 lunedì 8 – venerdì 12 luglio h 09.00 – 16.00

FIABE RACCONTATE CON LE MANI / centro estivo

Rivolto a bambini dai 5 ai 12 anni.

Esercizi e giochi per raccontare le fiabe con le mani. Un laboratorio intorno alla fiaba, un percorso che valorizza le mani come portatrici di uno “straordinario”.

A cura dell’artista Daniela De Lauri e della Scuola di Yoga Shakti

 venerdì 12 luglio h 17.00 – 17.30

FIABE RACCONTATE CON LE MANI / Daniela De Lauri / performance site specific

Momento di incontro per condividere e portare alla luce il percorso affrontato con i bambini che hanno partecipato al Centro Estivo.

Un percorso fatto di tenerezze, parole, suoni, giochi, disegni e gesti.

 sabato 13 luglio h 18.00 – 19.30

TRATTAMENTI SHIATSU ALL’APERTO / pratica

A cura del Centro Manipura

 sabato 20 luglio h 18.00 – 19.30

TRATTAMENTI SHIATSU ALL’APERTO / pratica

A cura del Centro Manipura

 martedì 23 – mercoledì 24 luglio h 11.00 – 18.00

LO SPAZIO TATTILE / laboratorio

Un laboratorio sulla tattilità condotto insieme a un danzatore non vedente.

Occasione preziosa per indagare lo spazio attraverso narrazioni corporee che generano una nuova geografia basata sulla tattilità. A cura di Virgilio Sieni, Giuseppe Comuniello, Delfina Stella.

 giovedì 25 luglio h 19.00 – 20.00

LO SPAZIO TATTILE / performance site specific

Interpreti Virgilio Sieni, Giuseppe Comuniello, Delfina Stella

Duetti pensati come una mappa sensibile inscritta tra i corpi, nell'ascolto sottile degli spostamenti e nelle declinazioni dei rumori del corpo.

 giovedì 25 – domenica 28 luglio h 10.00 – 18.00

SCUOLA SUL GESTO E IL PAESAGGIO / percorso di formazione

LE CHIOME E LA CITTÀ (modulo 3)

Pratiche e sensibilizzazione del corpo in relazione con le piante e gli alberi.

La costruzione del territorio attraverso gesti poetici e pratiche sui linguaggi del corpo.

A cura del Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni.

AGOSTO

 tutti i giorni (escluso il lunedì) h 08.00 – 22.00

IL GIARDINO DELL’ARCHITETTO / esposizione

Opere di Michele Guido / A cura di Pietro Gaglianò

CASINA D’ORO / installazione, spazio gioco, punto lettura

ANGOLO LIBRI a cura della Libreria Tatatà

RISTORO DELL’INDIANO a cura di Mix Bistrò

 lunedì 26 – venerdì 30 agosto h 09.00 – 16.00

IL PARCO DELLE MERAVIGLIE / 2# Al canto del lupo / centro estivo

Esperienza teatrale estiva per bambini dai 7 agli 11 anni.

Liberamente ispirato alla fiaba di Cappuccetto Rosso.

Il progetto sarà guidato da Katiuscia Favilli, performer e formatrice, e da Cristina Abati, regista, musicista e performer. Durante il percorso sono previsti due laboratori tenuti dall’illustratrice Giulia Campolmi e dalla danzatrice Martina Francone.

A cura di Fosca

 venerdì 30 agosto h 17.00 – 17.30

2# AL CANTO DEL LUPO / performance

Alla performance parteciperanno i bambini che hanno preso parte al Centro Estivo Il Parco delle meraviglie. A cura di Fosca

SETTEMBRE

 tutti i giorni (escluso il lunedì) h 08.00 – 22.00

IL GIARDINO DELL’ARCHITETTO / esposizione

Opere di Michele Guido

A cura di Pietro Gaglianò

CASINA D’ORO / installazione, spazio gioco, punto lettura

ANGOLO LIBRI a cura della Libreria Tatatà

RISTORO DELL’INDIANO a cura di Mix Bistrò

 lunedì 2 – venerdì 6 settembre h 09.00 – 16.00

LABORATORIO DI PICCOLA FALEGNAMERIA / centro estivo

Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni.

Un laboratorio pensato per i bambini, per conoscere attrezzi e materiali, esercitare manualità, creatività e appassionarsi alla materia del legno. Partendo dagli scarti di falegnameria saranno realizzati personaggi, animali e oggetti. Con le piccole cose create verrà inventata una storia e realizzata una semplice scenografia.

A cura di Viola Tortoli Bartoli.

 venerdì 6 settembre h 17.00 – 18.00

LABORATORIO DI PICCOLA FALEGNAMERIA / performance site specifc

Una performance creata durante i laboratori in cui vengono utilizzati i materiali in legno realizzati dai bambini.

A cura di Viola Tortoli Bartoli

 venerdì 13 settembre h 19.30 – 210.30

NAOMI BERRILL / SUITE SONGS / concerto

La violoncellista e compositrice irlandese Naomi Berrill presenta a PIA il suo terzo album.

Il trait-d’union di questo nuovo progetto discografico è la danza: partendo dalla cultura barocca, fino alle danze folcloristiche provenienti da tutto il mondo.

 domenica 22 settembre h 16.00 – 17.30

A PIEDI NUDI / laboratorio

Laboratorio sulla danza rivolto a giovanissime danzatrici dagli 8 ai 12 anni.

Giochi fisici lungo i sentieri della natura negli spazi intorno alla Palazzina dell’Indiano.

A cura di Claudia Caldarano / Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni

h 17.30 – 18.00

A PIEDI NUDI / performance site specific

Musica eseguita dal vivo da Naomi Berrill (violoncello)

La danzatrice Claudia Caldarano guida le partecipanti al laboratorio in una danza libera ispirata alla

figura di Isadora Duncan.

——————-

ANGOLO LIBRI

a cura della Libreria Tatatà

Dallo spazio indipendente in Oltrarno una selezione di libri che accompagna le attività a PIA, dando spazio agli editori del territorio con una proposta diretta ai bambini. Dallo scaffale dedicato ai più piccoli si alimentano le occasioni di lettura nella Casina d’oro.

——————

Tutte le attività sono gratuite eccetto:

TRATTAMENTI SHIATSU ALL'APERTO (il costo di ogni sessione di 20’ è € 10)

CENTRI ESTIVI (costo settimanale € 70)

LABORATORIO LO SPAZIO TATTILE (€ 50)

SCUOLA SUL GESTO E PAESAGGIO (info: www.virgiliosieni.it)

———————

Per arrivare a PIA:

A piedi e in bicicletta: attraverso il Parco delle Cascine – In auto: da via Pistoiese, area parcheggio

del Ponte all'Indiano; da via dell’Argingrosso, area parcheggio in prossimità del Ponte all’Indiano,

attraversare la passerella ciclopedonale del ponte – In bus: linea Ataf n. 35 (dir. Indicatore) scendere

alla fermata San Biagio a Petriolo e percorrere un tratto a piedi.

PIA Palazzina Indiano Arte

è un progetto del Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni.