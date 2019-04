Tramvia Bagno a Ripoli, Nardella “allo studio interramenti traffico in piazza Beccaria e Libertà”

“Il tram arrivera’ a Bagno a Ripoli. Realizzeremo la linea con una serie di migliorie importanti che ci consentiranno di evitare il taglio degli alberi e di proporre anche alcuni interramenti della viabilita'”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella, illustrando il programma con cui si presenta alle amministrative di fine maggio.

“La nostra proposta- spiega ai giornalisti- e’ di lavorare su piazza Beccaria e piazza della Liberta’ attraverso un interramento del traffico veicolare, come gia’ abbiamo fatto ad esempio alla Fortezza. In questo modo non solo si garantiranno piu’ aree pedonali, ma ci sara’ un minore impatto sul traffico”.

Si tratta, aggiunge, “di una soluzione migliore dal punto di vista urbanistico e dell’efficienza del sistema di trasporto. E’ uno dei punti su cui siamo al lavoro con la soprintendenza per

capirne la fattibilita'”.

Per Nardella il completamento del sistema tramviario resta la priorita’. E’ stato il pallino del mandato arrivato agli sgoccioli e lo sara’ anche nel prossimo, se otterra’ semaforo verde dalle urne. “Da sindaco, la prima cosa che faro’ sara’ un piano sulla partenza dei lavori delle nuove linee, cosi’ da poter partire con la linea 4 per le Piagge e la

linea 5 per Bagno a Ripoli, oltre al completamento dell’accesso al centro da piazza San Marco”. Questa, spiega “e’ la mia priorita’: riprendere subito con le tramvie ed e’ la prima cosa che faro’, riunendo tutti i tecnici intorno al tavolo”.

Tremila nuovi posti auto. C’e’ anche questo nel programma con cui il sindaco di Firenze Dario Nardella si presenta per il bis. “Dobbiamo accelerare sul fronte dei

parcheggi: l’obiettivo e’ individuare 3.000 nuovi posti auto”, spiega ai giornalisti. Nardella che, restando sul capitolo viabilita’, subito dopo annuncia “il cuore del nostro programma”,

ovvero “la lotta al traffico e all’inquinamento. Abbiamo un piano per ridurre il traffico in citta’ da 200 mila veicoli privati, il numero attuale, a 100.000”.

Il tutto “attraverso un lavoro serio sul trasporto pubblico, la cura del ferro, la mobilita’ elettrica, lo scudo verde e l’accelerazione per la realizzazione della tramvia”. Ma anche il

‘metrotreno’ e lo sviluppo delle ciclabili. Nardella, poi, sempre sul fronte della sosta conferma nel programma “le strisce blu gratuite per tutti i residenti”.