Livorno: due fermi per disordini contro presenza Salvini

I due sono stati fermati negli scontri con polizia, e aspettano udienza convalida. All’evento politico di Livorno aveva partecipato il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, con altri tre ministri leghisti del Governo

Dei due manifestanti fermati ieri sera dopo gli scontri con la polizia a Livorno, mentre era schierata a protezione dell’evento politico organizzato dalla Lega, uno si trova in carcere e l’altro, più giovane di età, agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa dell’udienza di convalida.

Le accuse per entrambi sono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

All’evento politico aveva partecipato il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, con altri tre ministri leghisti del Governo. Ci sono stati disordini e tafferugli da parte di gruppetti di manifestanti, alcune centinaia, che hanno lanciato oggetti, pietre, sassi, e usato spranghe. Due poliziotti sono rimasti feriti. Uno è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale per lesioni a una gamba colpita da lanci di pietre.

“C’è un brutto clima da parte di certa sinistra, non tutta, certa sinistra”. Così il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega e ministro ai Trasporti e infrastrutture, stamani a Forte dei Marmi dov’era per un evento elettorale per le Regionali in Toscana (12-13 ottobre).

Sui disordini ieri a Livorno, “lanciano bombe carta, mandano all’ospedale un poliziotto, vengono arrestati in tre”, ha detto Salvini annunciando che venerdì mattina sarà nuovamente in città “perché Livorno è una città libera, in un Paese libero, in una regione libera e non possono essere il lancio di di bottiglie, di pietre e di razzi a fare politica”.