www.controradio.it Salvini: "In Toscana se sei un libero professionista e non voti a sinistra fai fatica" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:45 Share Share Link Embed

Vincere in Toscana è difficile, dice Salvini, a causa del ‘sistema di potere’ del PD, “ma la storia ci insegna che i muri prima o poi cadono…” Con Vannacci nessun problema” ha detto il ministro, presentando le candidature della Lega alle prossime regionali, proprio in compagnia del ‘generale’