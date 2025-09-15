www.controradio.it Regionali: chiuse le liste, 900 candidati in corsa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Chiuse le liste dei candidati per il Consiglio regionale per le Elezioni del 12 e 13 ottobre, sono 900 i candidati e le candidate in corsa. La campagna elettorale entra nel vivo.

Consegnate le liste dei candidati e delle candidate al Consiglio regionale per le elezioni del 12 e 13 ottobre. Ora la campagna elettorale entra nel vivo. Sono infatti in 900 a competere per il Consiglio. Tre i candidati. Eugenio Giani, centro sinistra, governatore uscente, sostenuto da quattro liste. Alessandro Tomasi, centro destra, sindaco di Pistoia uscente e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sostenuto da cinque liste. Ed Antonella Bundu, Toscana Rossa, sostenuta da tre liste. Niente da fare per la formazione “Forza del Popolo“: la mancata ammissione della lista che aveva come candidato presidente il medico no vax Carlo Giraldi è stato il segretario generale, Lillo Massimiliano Musso. Così come per il PCI che aveva candidato Enrico Zanieri: non sono state raccolte le firme necessarie. Elezioni semplici, dunque, con pochi candidati alla Presidenza ed un esercito di candidati in Consiglio. Con Giani, i candidati del PD, AVS, M5s e Casa Riformista – la lista civica del Presidente uscente che raccoglie Italia Viva, +Europa e Socialisti. Con Tomasi invece Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la lista civica “E’ ora! Per Tomasi Presidente”. Bundu è sostenuta infine da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile. Per queste elezioni sia il Pd, per la prima volta, che la Lega, hanno deciso di ricorrere al listino bloccato fatto di tre nomi, che saranno sicuramente eletti in caso di superamento dello sbarramento al 5% o al 3% se facenti parte di una coalizione che superi il 10%. Per il resto contano le preferenze, è possibile darne due, seguendo l’alternanza di genere. Al voto mancano poco più di tre settimane.