Libri, annunciata la terna dei finalisti del Premio Vallombrosa

Il presidente Giani: “Il premio Vallombrosa è espressione dell’identità toscana, un giacimento culturale di valore inestimabile”.

“E tu splendi” di Giuseppe Catozzella, “Controvento” di Federico Pace e ‘’Il coraggio di vivere” di Simone Olianti, sono i tre libri finalisti dell’edizione 2020/21 del Premio Letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve.

I libri sono stati selezionati da un’apposita Commissione del Club fra una rosa di undici testi proposti da altrettante librerie indipendenti sul tema di questa edizione “L’altrove e la ricerca della felicità”. Le librerie fiorentine che hanno segnalato i finalisti sono: Alzaia (Olianti), Libreria dei lettori (Catozzella), L’Orablu (Pace).

“Vallombrosa – ha detto il presidente Eugenio Giani – da più di un millennio, da quando Giovanni Gualberto, una delle figure più straordinarie della spiritualità toscana, andò eremita in quella valle boscosa che incrocia uno dei percorsi più affascinanti del Pratomagno, è un riferimento luminoso della vita spirituale ma anche di quella turistica e si presenta quale costante richiamo della Toscana diffusa, come uno dei luoghi più belli e di maggiore potenzialità. Il premio organizzato dal Rotary Club Firenze ValdiSieve da qualche anno è uno stimolo a valorizzare e frequentare Vallombrosa che per l’occasione porta alla ribalta e premia scrittori di grande livello che poi troviamo nelle varie librerie sparse in Italia durante tutto l’anno. La Regione Toscana per questo presenta volentieri il Premio letterario Vallombrosa quale espressione di un’identità toscana tra paesaggio e cultura, un giacimento culturale di valore inestimabile”.

La premiazione avverrà sabato 5 giugno in una cornice insolita: il Resort di Villa Olmi a Bagno a Ripoli aperto per un pubblico ristretto e sulla piattaforma zoom; una giuria composta da letterati e da persone della società civile conferirà un premio in denaro che i finalisti devolveranno a una Onlus di loro scelta.

“Dopo un anno di pausa per l’emergenza Covid che ci ha visto rinunziare all’edizione 2020, torniamo con la nostra iniziativa – spiega il presidente del Premio 20/21, Claudio Fucini -. Siamo felici di celebrare questa edizione seppur in un contesto inusuale, lontani dall’abbazia di Vallombrosa che da sempre ospita la cerimonia di premiazione”.

“Il Premio Letterario si inserisce nelle attività del Premio Vallombrosa – ricordano Alessandro Pulcinelli, presidente del Club nel 2020 e l’attuale presidente del Club, Andrea Venturini – organizzato fin dal 1999 dal Rotary Club Firenze Valdisieve, volto a dare un riconoscimento a personalità del mondo dell’imprenditoria, della cultura e un forte impegno nel sociale, che hanno qualificato il territorio con le loro opere”.

In tal senso questa edizione vedrà premiata la Onlus CTE di Torri per l’instancabile supporto riabilitativo a ragazzi problematici verso una loro progressiva autonomia psicofisica.

Durante la manifestazione si esibirà il violinista maestro Michael Stueve con il Maestro Pietro Horvat su: ‘la musica tra favola, regni esotici, sogni e nostalgia’ con brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Ennio Morricone, Béla Bartók, Wiliam Bolkom, Paul Desmond.

Il Premio, che da anni si prodiga per la promozione del territorio di Vallombrosa, il sostegno alla cultura e la valorizzazione dei giovani, ha coinvolto anche gli studenti del liceo Ernesto Balducci di Pontassieve che si sono egregiamente confrontati con il tema dell’Altrove e la Felicità: fra i tre svolgimenti finalisti verrà selezionato dalla medesima giuria che esamina le opere letterarie, il vincitore. Lo studente riceverà una donazione in libri che andrà ad arricchire la biblioteca della scuola. La mattina del 5 giugno via Zoom con l’Istituto Balducci, è previsto un incontro fra gli alunni e i tre autori finalisti.

Il Premio Letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve, ha visto negli anni premiati insigni scrittori quali Luciana Castellina (2014), Vinicio Capossela (2016), Carmine Abate (2017) e il premio Strega Paolo Cognetti (2018), Daniele Zovi (2019).

La giuria è composta da:

Eugenio Giani – Presidente della Regione Toscana, Presidente onorario

Alessandro Pulcinelli – Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve 2019-2020

Andrea Venturini – Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve 2020-2021

Claudio Fucini – Presidente Comitato Premio Vallombrosa

Benedetta Aiello – Presidente Rotaract Firenze Centenario 2019-2020

Chiara Tommasini – Presidente Rotaract Firenze Centenario 2020-2021

Marco Mizza – Priore dell’abbazia di Vallombrosa

Adele Dei – Professore ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Firenze

Valerio Aiolli – Scrittore

Antonio Lovascio – Giornalista e scrittore

Paolo Ciampi – Giornalista e scrittore

Alberto Severi – Giornalista e autore teatrale

Daniele Zovi – Scrittore, vincitore dell’ultima edizione del Premio Letterario Vallombrosa