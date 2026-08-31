Liberi Tutti 2026

Torna Liberi Tutti, l’evento che celebra la liberazione del Comune di Sesto Fiorentino. 99 Posse, Dimartino, The Zen Circus, Ex Otago e Fulminacci. Fino al 6 settembre

Tre decenni di musica e rime taglienti, antifascismo e difesa dei diritti: saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino, martedì primo settembre in piazza Vittorio Veneto, per il consueto, grande, evento a ingresso libero organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino. Nati a Napoli come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra i pionieri di quell’onda rap e raggamuffin che ha rivoluzionato la musica popolare italiana. Il concerto di O’ Zulù e soci si inserisce nel festival Liberi Tutti che, sempre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino (Firenze), e sempre a ingresso libero, vedrà protagonisti nei giorni seguenti Dimartino (mercoledì 2 settembre) con il nuovo album “L’improbabile piena dell’Oreto”, gli Zen Circus (giovedì 3) sulle ali dell’ultima uscita “Il male” e gli Ex-Otago (venerdì 4) nel decennale dell’album capolavoro “Marassi”. Si chiuderà sabato 5 settembre con una festa concerto al Liberi Tutti Festival di Sesto Fiorentino il tour estivo “Fulminacci all’aperto” di Fulminacci – I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

Liberi Tutti sarà anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. INFO/PROGRAMMA