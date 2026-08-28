La musica dei poeti. I poeti della musica con Vasco Brondi, Murubutu e Daniela Pes

Tre eventi unici tra musica e letteratura, ideati per il Gabinetto Vieusseux di Firenze da tre protagonisti del panorama musicale italiano, Vasco Brondi, Murubutu e Daniela Pes. Da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre 2026 ore 18.30, ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Tre eventi unici tra musica e letteratura, ideati per il Gabinetto Vieusseux di Firenze da tre protagonisti del panorama musicale italiano, Vasco Brondi, Murubutu e Daniela Pes, e dedicati a tre grandi autori del Novecento, Cristina Campo, Giuseppe Dessí e Eugenio Montale, le cui carte sono conservate presso l’Archivio Contemporaneo, istituito nel 1975 dall’allora direttore Alessandro Bonsanti, di cui oggi porta il nome.

A inaugurarla, mercoledì 2, sarà Daniela Pes, cantautrice, compositrice e polistrumentista nata nel cuore della Gallura nel 1992. La sua musica sfugge alle classificazioni: elettronica, radici arcaiche sarde e una formazione jazzistica si fondono in un linguaggio sonoro del tutto originale. Il suo concerto reading sarà dedicato allo scrittore Giuseppe Dessí.

Giovedì 3 Alessio Mariani, in arte Murubutu, forte della sua esperienza nel mondo giovanile, sia come docente che come rapper affermato, ci offrirà una serata di parole e musica dal vivo dedicata alla scrittrice, poetessa e traduttrice Cristina Campo.

Venerdì 4 Vasco Brondi, scrittore e raffinato cantautore, con il concerto reading dal titolo Montale: Un segno di riconoscimento per l’aldilà, dedica il suo omaggio a uno dei più importanti poeti italiani del Novecento, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1975, oltre che direttore del Gabinetto Vieusseux dal 1929 al 1938.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.santacroceopera.it, si svolgono alle ore 18.30 al Cenacolo di Santa Croce, all’interno del complesso monumentale in Piazza Santa Croce, a Firenze.