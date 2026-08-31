Ingresso gratuito al Museo Opera del Duomo a Firenze

Ingresso gratis al Museo dell’Opera del Duomo a Firenze per tutta la giornata dell’8 settembre, dalle 8.30 fino a mezzanotte, per festeggiare i 730 anni dalla fondazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Ingresso gratis al Museo dell’Opera del Duomo a Firenze per tutta la giornata dell’8 settembre, dalle 8.30 fino a mezzanotte, per festeggiare i 730 anni dalla fondazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore: torna anche quest’anno l’iniziativa gratuita per il pubblico nel giorno dedicato alla Natività di Maria. L’accesso al museo, si precisa, è consentito senza prenotazione. Sempre l’8 settembre, l’Opera di Santa Maria del Fiore propone anche l’iniziativa ‘Le Mani dell’Opera’ con visite didattiche nei laboratori dove gli operai e i restauratori svolgono le attività che permettono la conservazione del complesso monumentale della Cattedrale di Firenze. Si tratta di un’attività rivolta a famiglie con bambini dai 6 anni in su e adulti a cui sarà possibile partecipare solo prenotandosi per email scrivendo a: [email protected]. Partecipando alle visite didattiche si potrà assistere alla lavorazione del marmo con cui si realizzano gli elementi decorativi che andranno a sostituire quelli degradati sul Duomo e sul Campanile. Un percorso tattile insegnerà come riconoscere le diverse tipologie di marmo e di arenarie, i laterizi, le forme di degrado e le patine del tempo. La visita si concluderà davanti alle facciate del Duomo e del Battistero, dove ai partecipanti sarà mostrato come riconoscere gli elementi realizzati o restaurati nei laboratori.