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Lun 31 Ago 2026
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ToscanaCronacaCda Montedomini, 'il direttore generale Pellicanò si è dimesso'
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Cda Montedomini, ‘il direttore generale Pellicanò si è dimesso’

By Raffaele Palumbo
Montedomini

Il consiglio di amministrazione dell’Asp Firenze Montedomini rende note le dimissioni del direttore generale, Emanuele Pellicanò, tema affrontato nella riunione dello stesso cda il 25 agosto.

Pellicanò aveva presentato le dimissioni in data 18 agosto scorso che “alla luce delle motivazioni legate esclusivamente a motivi di salute, lo stesso Cda si è visto costretto a prenderne atto ed ad accettarle“. Il CdA di Firenze Montedomini “esprime il più sincero ringraziamento al dott. Pellicanò per l’attività svolta con passione e professionalità in tutti questi anni e gli esprime i più sentiti auguri per il prosieguo della sua attività lavorativa”. L’assessore allo Stato sociale (welfare), Nicola Paulesu, commenta le dimissioni di Pellicanò: “Abbiamo preso atto della decisione di Emanuele Pellicanò, che rispettiamo profondamente, a lui va un grazie per il suo lavoro e l’impegno con cui ha accompagnato negli anni la vita di Montedomini e i tanti servizi che l’ente garantisce ogni giorno”. “L’amministrazione comunale di Firenze – aggiunge – continuerà a essere vicino a Montedomini, alle persone che vi lavorano, agli ospiti e alle loro famiglie, accompagnando con responsabilità questo passaggio e garantendo tutto il sostegno necessario affinché l’ente possa continuare a svolgere pienamente la propria funzione al servizio della comunità fiorentina Montedomini è una realtà importante per Firenze, con una storia, una funzione sociale e una comunità di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno si prendono cura di persone anziane e fragili e portano avanti servizi fondamentali per la città”.
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