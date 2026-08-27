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Gio 27 Ago 2026
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Pm Firenze apre inchiesta su uso alloggi di azienda Montedomini

By Redazione
Montedomini

La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta sulle presunte anomalie nell’assegnazione degli appartamenti di proprietà dell’Azienda speciale di Montedomini, lo storico e secolare ospizio fiorentino intorno al quale sono realizzate iniziative di assistenza a anziani infermi, persone indigenti, soggetti bisognosi di misure di protezione sociale oltre le funzioni di Rsa.

Secondo quanto appreso si tratta di un fascicolo esplorativo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, aperto a seguito di un esposto presentato dal comitato ‘Salviamo Firenze per Viverci’.

Da settimane Montedomini è al centro di un forte dibattito politico cittadino, in particolare da quando è emerso che una serie di appartamenti e di alloggi sono stati dati in concessione a società specializzate negli affitti turistici. I vertici dell’Asp sono stati sollecitati da più parti – anche dalle minoranze di Palazzo Vecchio, oltrechè tramite i media e con iniziative singole – a spiegare le ragioni di questa destinazione e con quali criteri temporali e di ritorno economico siano stati concessi gli appartamenti. In alcuni casi sono stati acquisiti al patrimonio di Montedomini per testamento o in donazione col vincolo dell’uso a fini sociali.

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