Trovato morto escursionista 46enne scomparso da due giorni all’Abetone

È stato ritrovato senza vita questa mattina, 27 agosto, nei boschi dell’Abetone, in località Lago Verde-La Secchia, il 46enne residente a Prato di cui non si avevano più notizie da due giorni. A fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio, che ha allertato i soccorsi.

L’uomo si era allontanato per un’escursione nella zona senza fare più rientro spingendo la famiglia a denunciarne la scomparsa. Il personale del 118, giunto sul posto unitamente ai Vigili del fuoco, al Soccorso Alpino (Sast), ai carabinieri e alla guardia di finanza, non ha potuto far altro che constatare il decesso, risalente verosimilmente a molte ore prima. Dai primi accertamenti sul corpo non sono emersi segni evidenti di traumi. L’ipotesi più probabile è che la morte sia stata causata da un malore improvviso.