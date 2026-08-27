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Gio 27 Ago 2026
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ToscanaCronacaCaldo, a Firenze attesa temperatura percepita di 37 gradi
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Caldo, a Firenze attesa temperatura percepita di 37 gradi

By Raffaele Palumbo
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Continua la morsa del caldo a Firenze: viene confermato per oggi e domani il codice arancione mentre per il 29 agosto l’allerta sarà declassata a gialla.

Continua la morsa del caldo a Firenze: viene confermato per oggi e domani il codice arancione mentre per il 29 agosto l’allerta sarà declassata a gialla. Oggi alle 14, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, la temperatura sarà di 35 gradi, con 37 gradi percepiti. Domani i gradi percepiti saranno 40. Sono confermati gli elevati tassi di umidità. Oggi sono state rilevate alte temperature già dalla mattina: alle 9 l’Orto Botanico registrava 29,5 gradi, il Giardino di Boboli 27,4 e Firenze Università 27,7. L’umidità relativa era del 62% all’Orto Botanico, 68% a Boboli e 66% a Firenze Università. Le minime della notte sono rimaste comprese tra 21,5 e 22,7 gradi.
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