Verde urbano, per Ferrini “non basta piantare alcuni alberi, serve ricostruire un suolo funzionale”



TOSCANA. Continua il nostro viaggio per capire di più della questione del verde urbano. Quest’oggi il nostro ospite e il prof. Francesco Ferrini è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente – Università di Firenze. Da oltre 20 anni conduce un’intensa attività di ricerca e sperimentazione che gli ha consentito il raggiungimento di positivi risultati nei settori dell’arboricoltura urbana del vivaismo ornamentale pubblicati in oltre 200 lavori su riviste nazionali e internazionali di carattere scientifico, tecnico e divulgativo, e presentati in oltre 100 convegni italiani ed esteri. È stato Presidente della Società Italiana di Arboricoltura.