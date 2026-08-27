www.controradio.it I sindaci di Mugello e Valdisieve scrivono al prefetto per il disservizio ferroviario Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:34 Share Share Link Embed

MUGELLO. Appello dei sindaci del Mugello e della Valdisieve al prefetto di Firenze per sollecitare interventi contro i disservizi del servizio ferroviario sulla linea regionale Faentina che colpiscono i pendolari col capoluogo. Hanno esposto in una lettera le preoccupazioni sottolineando “ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli e sovraffollati, assenza di informazione all’utenza, difficoltà con i bus sostitutivi”. Parla il Sindaco di Marradi e Presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello.