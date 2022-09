Letta: con noi al governo uno stipendio in più ai lavoratori

Il segretario Dem a Pietrasanta: “la nostra priorità oggi è il lavoro, l’abbassamento delle tasse sul lavoro”. “Il primo consiglio dei ministri dopo le elezioni per noi vuol dire impostare una legge di bilancio subito con questa riduzione della tasse sul lavoro” ha detto Letta.

“Completiamo la campagna elettorale con una fortissima spinta della nostra agenda sociale in particolare sul tema dell’abbassamento delle tasse del lavoro, che vuol dire rendere possibile per ogni lavoratrice e ogni lavoratrice alla fine dell’anno una quattordicesima in più, grazie a salari più alti, salari più solidi, dovuti a questa scelta che facciamo” lo ha detto l segretario del Pd Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Pietrasanta (Lucca).

“Questo sarebbe secondo noi il migliore segnale – ha aggiunto Letta-, rispetto ad una proposta della destra che è tutta basata su questa idea della flat tax generalizzata per tutti che vuol dire solo dare di più a chi hi già di più e francamente non è questo il metodo su cui noi immaginiamo una riforma fiscale. Per noi invece ridurre le tasse sul lavoro è la cosa principale”

Letta è poi intervenuto anche sulla questione dei rigassificatori. “La scelta strategica sull’energia necessita che ci siano dei rigassificatori, che funzionino . Ovviamente vanno gestiti e vanno applicati in intesa e d’accordo con le amministrazioni locali, che è quello che si sta facendo sia in Emilia Romagna che in Toscana. E’ in corso una discussione, che ovviamente è una discussione complicata a Piombino (Livorno) più à che a Ravenna, perché a Piombino c’è una storia passata, una storia legata al tema della siderurgia” ha detto il segretario Dem.

“Bisogna che, come ha giustamente detto il presidente della Regione, si faccia un buon lavoro legato soprattutto ai lasciti del passato, alla siderurgia del passato. E’ per questo che ci vuole un discorso, un confronto con le realtà territoriali che vada avanti. Però sono fiducioso che questo confronto possa portare risultati positivi” ha concluso Letta.