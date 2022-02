Les Copains chiude negozio outlet Barberino

By

Firenze, Les Copains, chiude il negozio all’outlet di Barberino del Mugello, la società che controlla lo storico brand bolognese è stata messa in liquidazione.

la chiusura del negozio di Les Copains viene reso noto dalla Filctem Cgil Firenze che commenta: “Colpito anche il territorio fiorentino, altro campanello d’allarme per il sistema moda”. Il sindaco spiega che “lo storico marchio di moda Les Copains continua ad essere apprezzato nei mercati.

Ma la Super, che lo controlla, è stata messa in liquidazione lo scorso 11 febbraio, per problemi di liquidità. E a questo punto è a rischio non solo il futuro del brand, ma anche di circa 30 dipendenti diretti della sede di Bologna, oltre a quelli dei due negozi all’interno degli shopping village di Barberino del Mugello (Firenze) e Noventa di Piave.

A Barberino del Mugello il negozio Les Copains è stato chiuso lo scorso lunedì 21 febbraio, e le tre lavoratrici (a cui peraltro non sono arrivate alcune retribuzioni) sono state messe in ferie in attesa che l’azienda comunichi la loro sorte”.

“Siamo vicini alla battaglia intrapresa dalla Filctem Cgil bolognese per tenere in vita l’azienda – dice Pina Angela De Vincenti di Filctem Cgil Firenze -: c’è il timore che sulla griffe piombi un acquirente esterno che approfitti della crisi di liquidità per prendere il marchio e disgregarne la rappresentatività che ha nel tessuto economico locale”.