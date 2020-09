Leopolda11, Renzi: siamo l’antidoto ai populisti 00:00 / 00:08:35 1X

"Basta guardare ai sondaggi. Bisogna ritrovare la grinta e la passione per la politica" ha detto tra le altre cose Renzi.

“Fa un po’ effetto la Leopolda distanziata perché è esattamente il contrario di quello che è la Leopolda: l’assembramento, il discutere, la gioia di stare insieme. Ma il coronavirus non è sconfitto e voglio mandare un grande abbraccio agli amici che sono dovuti restare a casa. La Leopolda tornerà nel 2021 quando ci sarà il farmaco per il Covid e potremo tornare a stare insieme, assembrarci e abbracciarci” ha dettoMatteo Renzi aprendo la Leopolda . “Noi rispettiamo le strade di tutti, vogliamo bene a tutti, non facciamo polemica con nessuno, ma chi ha calpestato questo luogo oggi non racconti a noi una falsità. E’ solo con Iv che si dà una casa ai riformisti alle

regionali”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi alla Leopolda in corso oggi a Firenze.