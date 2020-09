Firenze, Scuole: Da città metropolitata adeguamenti anticovid per 11 mln euro 00:00 / 00:02:06 1X

L’ammontare degli investimenti (tra efficientamento energetico e nuove costruzioni) è di 116 mln. 15 istituti faranno DAD sin dall’inizio. Aggiunti 25 mezzi per il TPL

116.500.000 euro per nuove aule, interventi di ampliamento, costruzione di nuovi edifici scolastici, risorse trasferite agli istituti, per spese di funzionamento, acquisto arredi e manutenzione ordinaria delle sedi. a tanto ammonta l’investimento complessivo dell’ex provincia di Firenze (ora Città Metropolitana) sugli istituti superiori. In particolare 83.399.294 euro sono stati destinati alle nuove costruzioni, 2 milioni e 100.000,00 euro per gli interventi di efficientamento energetico, per la sostituzione dei corpi illuminanti in tutti gli istituti con lampade led circa 4.800.000,00

La somma delle risorse direttamente erogate alle scuole, degli interventi effettuati nel periodo estivo (interventi anticovid, per intenderci), degli acquisti di arredi e delle riqualificazioni in corso, è pari a 11. 303.000 euro . A questa cifra vanno aggiunti i e ampliamenti e i 11.005.000 euro di adeguamenti alla normativa in materia di prevenzione incendi. Stanziati nel bilancio 2020 ulteriori 11.000.000 per: acquisto prefabbricato per l’Istituto Meucci, acquisto immobili ad uso scolastico attualmente condotti in locazione in Comune di Empoli, realizzazione dell’autofficina per il Ferraris sempre a Empoli, acquisto di una nuova sede quale succursale del Liceo Galileo.

Inoltre la Metrocittà ha stanziato ulteriori 197.000 euro, sia di acquisto di arredi: in particolare sono stati acquistati dalla Città Metropolitana 630 banchi, 882 sedie, 19 cattedre e 97 tavoli di vario genere e misure, che si vanno ad aggiungere a quelli richiesti dagli istituti direttamente al Miur che saranno in consegna entro fine ottobre e che assommano a circa 3.500 banchi monoposto e n. 1200 sedie.

Nel comune di Firenze sono stati reperiti spazi aggiuntivi per gli istituti Galileo, Castelnuovo, Rodolico, Ginori Conti, Elsa Morante, Alberti-Dante (per le prove musicali), a Fucecchio per il Checchi e ad Empoli per il Ferraris-Brunelleschi.

In sintesi:

5 aule per Galileo

12 aule per il Castelnuovo

1 per Rodolico

3 per Ginori Conti

4 aule per Elsa Morante (dunque in tutto 25 aule)

1 teatro per Alberti-Dante (Teatro delle Laudi)

1 spazio a Fucecchio per il Checchi

1 spazio a Empoli per Ferraris-Brunelleschi.

Si è attivata un’importante collaborazione con privati, parrocchie, e in particolare Università americane che hanno dato la massima disponibilità all’utilizzo delle loro sedi.

64 le aule che i tecnici della Città Metropolitana di Firenze hanno ricavato direttamente negli istituti (57 nuove, 7 ampliate).

Salvo diverse deliberazioni assunte dai Consigli di Istituto in questi giorni, tuttavia saranno 52 le sedi in cui la didattica è prevista in presenza al 100% e 15 le sedi in cui si farà ricorso alla Dad con modalità differenziate, di cui 10 in Comune di Empoli, 3 a Sesto Fiorentino e 2 a Firenze.

Infine novità anche per il trasporto: arrivano altri 25 mezzi, 4 dei quali garantiti dal concessionario del lotto debole. I rinforzi interessano in numero di 6 la zona dell’empolese, 7 per la zona Mugello, 1 per il Valdarno, 5 Valdisieve, 6 per la zona del Chianti.

Incrementi di servizio e rimodulazione di orari sono stati previsti anche nel servizio urbano sulle linee 5, 11, 23, 35,84, 72, 75, 86,87, 89 e 303.