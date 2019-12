L’energia della Bandabardò scalda il Capodanno in Piazza della Resistenza

La band folk rock fiorentina conclude il suo tour nell’ormai tradizionale Piazza del Capodanno scandiccese. In apertura spazio ai Kids, gruppo vincitore del contest per band emergenti “Young Rock Scandicci”. Diretta radiofonica su Controradio

Piazza della Resistenza – Scandicci

ingresso libero, inizio concerti ore 22 fermata tramvia Resistenza

Il Capodanno in Piazza della Resistenza a Scandicci sarà facilmente raggiungibile con la tramvia (attiva tutta la notte). Per chi si muove in auto e arriva da fuori città viene raccomandato il PARCHEGGIO DI VILLA COSTANZA, da cui sarà possibile raggiungere piazza della Resistenza in tramvia in soli 3 minuti. Al parcheggio si accede direttamente ed esclusivamente dall’autostrada A1 grazie all’uscita Villa Costanza tra Scandicci e Impruneta sia direzione nord che sud.



E dunque anche la sua produzione si conta ormai in grandi numeri: 13 album pubblicati – inclusi dischi dal vivo, progetti speciali e pubblicazioni estere -, un DVD e – tra ironia, autoironia e bicchieri di vino – un’autobiografia ufficiale e, proprio in occasione del compleanno dei 25 anni, una nuova versione di Beppeanna; “Se mi Rilasso Collasso” cantata e suonata con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri.

Così pure la sua cartina geografica bardozziana si è estesa a macchia d’olio: le lunghe tournée toccano anche Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Slovenia e persino Chiapas e Canada.

La serata sarà presentata da Benedetto Ferrara e vedrà in apertura i giovani e promettenti Kids. Il gruppo, età media 14 anni, lo scorso ottobre ha vinto il concorso per band emergenti “Young Rock Scandicci”, ottenendo così la possibilità di esibirsi aprendo il concerto di Capodanno.

Giulia Corsini (voce), Luca Colligiani (chitarra), Debora Desii (basso) e Leonardo William Paoli (batteria), questi i nomi dei componenti della band, si esibiranno quindi per la prima volta di fronte a migliaia di persone, in una serata che si preannuncia davvero indimenticabile.

“Young Rock Scandicci”, organizzato dalla Scuola di Musica di Scandicci in collaborazione con SICREA,

