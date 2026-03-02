Lavoro, videocamera rileva chi non indossa dispositivi di sicurezza

Una telecamera registra se il lavoratore indossa i dispositivi di sicurezza e, in caso contrario, ferma le macchine in fabbrica. E’ l’innovativo sistema di sorveglianza sul lavoro sviluppato dal dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa.

Un sistema di videocamere filma i lavoratori e individua in maniera istantanea la presenza, e soprattutto, l’assenza dei dispositivi di sicurezza indossabili. “Se manca una dotazione obbligatoria il sistema può formare immediatamente le macchine – spiega Carlo Vallati, docente di Ingegneria Informatica dell’ateneo pisano – può essere il caschetto o la casacca catarifrangente: se rileva un lavoratore che non rispetta questi parametri manda un alert che può essere visivo o sonoro oppure determinare il fermo macchina o limita l’accesso ad un’area pericolosa”. Il sistema, composto da una piccola videocamera, può essere posizionato nei pressi di un macchinario pericoloso o in una situazione di mezzi in movimento e un dispositivo di analisi dati locale: “In questo caso può essere configurata anche la distanza di sicurezza – aggiunge Pietro Ducange, di Ingegneria Informatica – e l’area da monitorare oppure scegliere alcuni dispositivi specifici da monitorare”. Sullo schermo collegato alla videocamera appare così la sagoma del lavoratore contornata da diversi colori a seconda che la situazione sia giudicata idonea oppure no. Quelli di Navacchio, conclude Simone Genovesi, coordinatore del progetto e docente dell’Università di Pisa, “sono laboratori interdisciplinari che poggiano su due pilastri: industria 4.0, quindi tecnologie abilitanti già a disposizione. e industria 5.0 cioè tutto quello che riguarda la tecnologia e il servizio alla persona”.