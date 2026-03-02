Gorillaz, “The Mountain”. Il Disco della Settimana.

Il 9° album del progetto collettivo guidato da Demon Albarn è un viaggio spirituale che esplora mortalità e pace interiore tra synth-pop, sitar e riflessioni sulla connessione globale.

The Mountain è il nono album in studio dei Gorillaz, la prima uscita sulla nuova etichetta della band KONG: un paesaggio sonoro ampio e stratificato, ricco di strumenti, voci, melodie e beat coinvolgenti, articolato in una raccolta di 15 brani che incarnano pienamente lo spirito collaborativo dei Gorillaz. Il disco include un cast straordinario di artisti e collaboratori tra cui Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno e Yasiin Bey; oltre alle voci di amici e collaboratori scomparsi, tra cui Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof e Tony Allen.

The Mountain esplora la dimensione dell’interiorità attraverso un approccio ispirato alla cultura e alla musica indiana. I temi principali riguardano la ricerca di equilibrio spirituale e la riflessione sulla mortalità, come la colonna sonora di una festa sul confine tra questo mondo e ciò che verrà. I testi analizzano la connessione tra individuo e natura, utilizzando la metafora dell’ascesa per descrivere il superamento dei conflitti personali in un contesto globale frammentato.

Prodotto da Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton e Remi Kabaka Jr., con la partecipazione di Bizarrap (per “Orange County”), l’album è stato registrato presso Studio 13 a Londra e nel Devon, in varie località dell’India tra cui Mumbai, Nuova Delhi, Rajasthan e Varanasi, oltre che ad Ashgabat, Damasco, Los Angeles, Miami e New York. L’album presenta artisti che si esprimono in cinque lingue diverse: arabo, inglese, hindi, spagnolo e yoruba.

L’iconografia per la cover di “The Mountain”, curata da Jamie Hewlett, è un concept grafico, che ammicca al Romanticismo tedesco di Caspar David Friedrich.

Il The Mountain Tour prenderà il via con due date di riscaldamento sold out a Bradford il 13 e 14 marzo, prima del debutto ufficiale a Manchester il 20 marzo 2026. Il tour toccherà le arene di Regno Unito e Irlanda, con show principali a Birmingham, Glasgow (già SOLD OUT), Leeds, Cardiff (SOLD OUT), Nottingham, Liverpool, Belfast (SOLD OUT) e Dublino (SOLD OUT); oltre a un evento speciale unico al Tottenham Hotspur Stadium di Londra sabato 20 giugno 2026 – il più grande show britannico della band fino ad oggi – con il supporto di Sparks e Trueno. Il tour includerà anche una serie di festival in tutta Europa la prossima estate.

Dopo l’acclamata residenza londinese dello scorso anno, le iconiche porte di Kong (la leggendaria casa dei Gorillaz) si apriranno per l’ultima volta nel centro di Los Angeles. La mostra immersiva House of Kong tornerà per una run finale e limitata di quattro settimane, dal 26 febbraio al 19 marzo 2026. L’esposizione sarà accompagnata da due show speciali unici dei Gorillaz all’Hollywood Palladium, il 22 e 23 febbraio, con Damon Albarn e la live band affiancati da ospiti speciali per eseguire The Mountain integralmente, dall’inizio alla fine.

I Gorillaz si esibiranno nei segueti festival estivi:

05 Giu – We Love Green Festival, Parigi, FR

06 Giu – Primavera Sound Barcelona, Barcellona, ES

10 Giu – Rock For People, Hradec Králové, CZ

11–13 Giu – Primavera Sound Porto, Porto, PT

14 Giu – Best Kept Secret, Hilvarenbeek, NL

23 Giu – INmusic Festival, Zagabria, HR

25 Giu – Release Athens x SNF Nostos 2026, Atene, GR

27 Giu – La Prima Estate Festival, Lido di Camaiore, IT

02 Lug – Roskilde Festival, Roskilde, DK

04 Lug – Rock Werchter, Werchter, BE

05 Lug – Luxexpo Open Air, Lussemburgo, LU

09 Lug – Pohoda Festival, Trenčín, SK

11 Lug – Musilac Festival, Aix-les-Bains, FR

18 Lug – PhillGood Festival, Plovdiv, BG

25 Lug – Piazza Unità d’Italia, Trieste, IT

13 Ago – BitterSweet Festival, Pozna, PL

15 Ago – Way Out West, Göteborg, SE

The Mountain dei Gorillaz è il nostro Disco della Settimana.