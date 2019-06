Lavoro, Excelsior: in Toscana 28% imprese ha difficoltà reperire figure

Secondo quanto riporta il rapporto Excelsior sul mercato del lavoro, nel 2018 in Toscana il piano assunzioni delle imprese dell’industria e dei servizi ha previsto l’ingresso di circa 303mila unità, ma nella regione il 28% delle aziende ha difficoltà nel reperimento delle figure professionali adatte, dato superiore alla media nazionale che si attesta al 26%.

Excelsior, il “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione”, ricostruisce annualmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese. Secondo quanto riportato dal rapporto sul mercato del lavoro in Toscana, presentato oggi a Firenze da Unioncamere e Regione, emerge che tra le figure con maggior difficoltà di reperimento ci sono dirigenti, professioni intellettuali, scientifiche e con elevata specializzazione (43,6%), ma anche operai specializzati (38,8%) e professioni tecniche (37,9%). Le imprese che hanno assunto nel 2018 sono state il 60%: tra i nuovi ingressi i giovani rappresentano il 27%.

“Dalla Toscana emerge un quadro dinamico dal punto di vista dell’impegno delle imprese a riorganizzare la loro struttura produttiva, cercando di cogliere le opportunità del mercato – ha detto il vicesegretario generale di Unioncamere Claudio Gagliardi -. Le imprese stanno inserendo sempre più figure nuove, che in precedenza non avevano in organico”. Le difficoltà di reperimento sono causate da “un duplice problema, di orientamento e di sistema formativo”.

Secondo l’assessore regionale al lavoro Cristina Grieco l’andamento “generale del mercato del lavoro è buono” ma ci sono anche delle “criticità” che nascono “da un paradosso: da una parte le imprese cercano competenze e professionalità e non riescono a trovarle, dall’altra ci sono giovani che sono in cerca di lavoro”.

Il presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi ha sottolineato che a Firenze la difficoltà di reperimento “tocca il 36%”. Mancano ad esempio “figure nel sistema moda, ma anche nel settore farmaceutico”.