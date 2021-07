L’Albero in concerto

Andrea Mastropietro in arte l’Albero arriva a San Salvi a presentare la sua seconda fatica discografica “Solo al sole”. Mercoledì 7 luglio 2021 ore 21:30, Area San Salvi/Chille de la balanza, Firenze

L’Albero arriva a San Salvi per presentare “Solo al sole”, all’interno della rassegna IS THAT FOLK? di Lungarno insieme a La Chute associazione culturale e Chille de la balanza. Per l’occasione il cantautore fiorentino si esibirà in un set semi acustico intimo e di atmosfera, valorizzando i lati più lirici e poetici delle sue canzoni.

In “Solo al sole” la fascinazione per ciò che è stato della musica e della cultura italiana rivive non in senso nostalgico e malinconico, ma come ispirazione e spinta a rendere migliore quello che si fa oggi. Ciò che è stato può rivivere. Vita nuova dalla cenere, come canta l’Albero stesso nella title track.

Nel disco riecheggiano i mondi sonori dei grandi cantautori italiani: il Battiato de “L’era del cinghiale bianco”; il De Gregori di “Bufalo Bill”; il Battisti degli Anni Settanta; Luigi Tenco, omaggiato anche nella traccia “Dalida”; l’uso della voce di Pino Daniele; in alcuni momenti, ad esempio nell’ultima traccia, “Parlami di te”, Demetrio Stratos e il prog italiano degli Anni Settanta.

Suggestioni musicali cosmopolite d’altra parte impregnano anche lo stile compositivo dell’Albero, in virtù anche del suo trascorso nei The Vickers, band con la quale ha suonato in tutta Europa, l’amore per la psichedelia alla Tame Impala e le sonorità brit Anni 90 si coniugano a rimandi a delicati maestri della canzone come Elliott Smith e Nick Drake.

Area San Salvi/Chille de la balanza (padiglione 16 ex ospedale psichiatrico). Mercoledì 7 luglio 2021 ore 21:30. Ingresso concerto 10€ • ridotto Coop/Arci 8€ INFO FB

