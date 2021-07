“Per Lucio” il documentario al cinema per 3 giorni

By

Dopo l’anteprima mondiale alla 71ª Edizione del Festival di Berlino arriva nelle sale italiane il documentario di Pietro Marcello “Per Lucio”. Al cinema per tre giorni, il 5, 6, 7 luglio.

Lucio Dalla arriva nelle sale italiane nel fil raccontato da Pietro Marcello, il regista di Martin Eden, tra canzoni e interviste agli amici più intimi.

Un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese. Una narrazione inedita del suo mondo condotta attraverso le parole del fidato manager Tobia e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga.

Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dall’infinito bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali, grazie ai materiali d’archivio di Istituto Luce Cinecittà, Fondazione Cineteca di Bologna, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico e Fondazione CSC – Archivio Nazionale Cinema d’Impresa (Ivrea).

Tutti elementi che riportano alla luce l’avventura di Dalla e le sue molte vite: il faticoso esordio, l’entusiasmo per la prima ascesa al successo, la fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi, fino e alla consacrazione come autore colto e popolare. Liriche e musiche dipingono così un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese che attraversa tanto il boom economico che i tragici eventi del periodo legato alla fine degli anni’ 70.

Un film documentario di Pietro Marcello con Umberto Righi (Tobia) e Stefano Bonaga

regia di Pietro Marcello. Distribuito al cinema da Nexo Digital il 5, 6, 7 luglio

INFO