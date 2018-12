La Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Firenze: Cuarteto Casals

La Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Firenze prosegue al Teatro della Pergola sabato 8 dicembre alle 16 e domenica 9 alle 21.00 con un doppio appuntamento dedicato a Beethoven e affidato alla maestria esecutiva del Cuarteto Casals.

I violinisti Abel Tomàs e Vera Martínez, insieme alla viola di Jonathan Brown e al violoncello di Arnau Tomàs daranno vita al Quartetto n. 4 op. 18 n. 4, al Quartetto n. 9 op. 59 n. 3, ”Razumovsky”, al Quartetto n. 11 op. 95, “Serioso” e al Quartetto n. 13 op. 130 e Grande Fuga op. 133 di Beethoven, senza dimenticare uno sguardo alla contemporaneità di Mauricio Sotelo di cui eseguiranno il Quartetto n. 4 Quasals vB–131.

Cuarteto Casals: “Un Quartetto per il nuovo millennio” ha scritto la rivista Strad dopo aver assistito a un loro concerto.

Per festeggiare il suo ventesimo anniversario dalla fondazione, il Cuarteto Casals ha intrapreso un progetto particolarmente ambizioso: una serie di sei concerti con l’integrale dei Quartetti di Beethoven, accostati a sei opere commissionate a compositori contemporanei, da eseguire per la prima volta alla Wigmore Hall (Londra), alla Konzerthaus (Vienna), a L’Auditori (Barcellona), all’Auditorio Nacional (Madrid), al Conservatorio Giuseppe Verdi (Torino) ed al Muziekgebouw aan ’t IJ (Amsterdam). In aggiunta a questo, il Quartetto eseguirà il ciclo completo di Beethoven alla Philharmonie (Berlino), alla Gulbenkian Foundation (Lisbona), alla Suntory Hall (Tokyo), al Konserthuset (Stoccolma), al Flagey (Bruxelles) ed alla Schubertíade (Vilabertran). Il Cuarteto Casals sta anche registrando il ciclo completo Beethoven, in tre cofanetti che verranno pubblicati tra il 2018 e il 2020, anno del duecentocinquantesimo anniversario della nascita del compositore.

Il Cuarteto Casals appare spesso nelle radio e TV di Europa e Nord America ed è quartet-in-residence alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia ed alla Escola Superior de Musica de Catalunya di Barcellona, dove tutti e quattro i suoi membri risiedono.

Biglietti concerti al Teatro della Pergola da 20 a 28 euro. Tutte le info e il programma completo della stagione su www.amicimusicafirenze.it.