La seconda edizione di “Fabroni Sound Garden”

Fabroni Sound Garden, il “giardino d’autore” di Palazzo Fabroni a Pistoia diventa teatro sonoro. Dall’8 al 12 settembre alle ore 19.00, a cura di Tempo Reale, tre performance sonore aperte a tutti con artisti internazionali e azioni concepite per il giardino

Per il secondo anno consecutivo, un giardino di suoni e performance si anima nel cuore di Palazzo Fabroni, all’insegna del linguaggio contemporaneo, nel progetto Fabroni Sound Garden, realizzato da Tempo Reale. In questa seconda edizione idee e progetti inediti e dal respiro internazionale: il massimo compositore acusmatico Hans Tutschku, conduce il pubblico tra i suoni del Giappone, l’americano David Moss, tra i più innovativi cantanti della musica contemporanea, presenta il suo lavoro, prodotto con Tempo Reale e presentato alla Biennale di Venezia, Many more voices. Nella terza giornata una performance originale ispirata al gioco dei “4 cantoni” fa giocare il pubblico con i dodici musicisti del Tempo Reale Electroacoustic Ensemble. L’edizione 2023 è dedicata a Michele Fiesoli, progettista del giardino prematuramente scomparso.

PROGRAMMA:

Venerdì 8 settembre 2023, ore 19 HANS TUTSCHKU | REMEMBERING JAPAN

Domenica 10 settembre 2023, ore 19 DAVID MOSS & TEMPO REALE | MANY MORE VOICES

Martedì 12 settembre 2023, ore 19 TEMPO REALE ELECTROACOUSTIC ENSEMBLE | QUATTRO CANTONI

Edizione di Fabroni Sound Garden dedicata a Michele Fiesoli, progettista del giardino prematuramente scomparso

Eventi a ingresso libero.

In occasione della rassegna: Giovedì 7 settembre, ore 18, Villa Strozzi – Firenze Hans Tutschku, “Artifical Intelligence for Sound Composition” seminario aperto

FABRONI SOUND GARDEN #2 Paesaggi di suono per il giardino d’autore di Palazzo Fabroni Palazzo Fabroni , Museo del Novecento e del Contemporaneo, via Santa 5, Pistoia

8, 10, 12 settembre 2023, ore 19.00 con ingresso libero www.temporeale.it