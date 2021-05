La Classifica Musicale di Controradio, sabato 1º Maggio

Classifica 1 Maggio 2021

Nothing’s Easy But You And Me / The Reverend Peyton’s Big Damn Band (ALBUM DELLA SETTIMANA)

Find My Way / Paul McCartney & Beck

Crawling Kingsnake / The Black Keys

The Killing Of Georgie (PART III) / The Mighty Mighty Bosstones

Eazy Sleazy (feat. Dave Grohl) / Mick Jagger

E poi finisco per amarti / Motta

Smile / Wolf Alice

Ci abbracciamo / Vasco Brondi

This Is Not Utopia / The Offspring

Love should Come With A Warning / Van Morrison

The Melting of the Sun / St. Vincent

Borderline / Italia 90

Queen of Suffolk County / Dropkick Murphys

Comanda La Gang / 99 Posse