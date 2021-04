La Classifica Musicale di Controradio di sabato 24 aprile

Ecco le novità discografiche e il nostro nuovo album della settimana! La classifica va in onda il sabato alle 20, in replica la domenica mattina alle 11.30 e il lunedì sera alle 21.30. La trovate anche in PODCAST. QUI puoi consultare il palinsesto di Controradio

Classifica 24 Aprile 2021

Find My Way / Paul McCartney & Beck (ALBUM DELLA SETTIMANA)

Crawling Kingsnake / The Black Keys

Distrarsi / Serena Altavilla

E poi finisco per amarti / Motta

This Is Not Utopia / The Offspring

Crime To Be Poor / The Reverend Peytons Big Damn Band

Eazy Sleazy (feat. Dave Grohl) / Mick Jagger

Meriterete / Bachi da Pietra

Queen of Suffolk County / Dropkick Murphys

Forbidden City / Joe Strummer & The Mescaleros

Comanda La Gang / 99 Posse

West Coast Junkie / Billy F. Gibbons

Keep It Together / A Certain Ratio

Un tipo timido / Nervi