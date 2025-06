www.controradio.it La città dei lettori: il monologo di Francesco Piccolo tratto da "Son qui: m'ammazzi" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:03:01 Share Share Link Embed

“Son qui: m’ammazzi”. I personaggi maschili nella letteratura italiana. Il monologo di e con Francesco Piccolo protagonista della seconda giornata del Festival La Città dei lettori di Firenze. Giovedì alle 18:30 a Villa Bardini.

Francesco Piccolo nel suo saggio Son qui: m’ammazzi (Einaudi 2025) rilegge tredici capolavori che, con i loro protagonisti, sono entrati nelle nostre vite e hanno segnato in maniera indelebile il nostro immaginario, contribuendo a legittimare il mito della maschilità e la cultura virile. Se l’impressione che abbiamo degli uomini è che siano potenti, arroganti, violenti, egoisti e famelici, allora, di questi uomini, ve ne sarà traccia anche nelle opere chiave della nostra letteratura, quelle che hanno in qualche modo contribuito a consolidare una certa idea di maschio. Francesco Piccolo nel monologo tratto dal suo saggio ci racconta alcuni di questi personaggi radicati nell’immaginario culturale e formativo delle nostre generazioni e delle future. Dall’Innominato di Manzoni, al Principe di Salina, fino al Bell’Antonio di Brancati e Milton di Fenoglio: maschi, tutti sempre uguali a sé stessi, vigliacchi e furiosi, gelosi e violenti, al centro di romanzi che hanno costruito il canone della letteratura italiana. L’affondo sulla contemporaneità è su Zeno Cosini, arrogante e fragile al tempo stesso, irrazionale che si finge ponderato, ma soprattutto, come ogni uomo che si rispetti, tarlato dal desiderio, che una volta piantato in testa non schioda più e fa compiere i gesti più sciocchi e sconsiderati. Son qui: m’ammazzi e il suo monologo sono una riflessione sul mondo in cui si cresce e sui libri che abbiamo letto.