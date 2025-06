Incendio al Viola park: causa un phon, fascicolo a carico di un giovane

Un phon dimenticato acceso avrebbe innescato l’incendio al Viola park, a Bagno a Ripoli (Firenze) la notte tra il 31 maggio e il 1 giugno. Una distrazione su cui indaga la procura per i minori di Firenze che ha aperto un fascicolo per incendio colposo a carico di un giovane atleta.

Il rogo, secondo quanto ricostruito, è partito in una delle stanze del Padiglione C Sud che ospita i giovani giocatori della Fiorentina e si è propagato al corridoio, dove sono state danneggiate le porte di alcune camere, fino al tetto. L’allarme è scattato alle 2,15 quando due pattuglie dei vigili del fuoco con autobotti e autoscale, sono intervenute insieme alle ambulanze. Le operazioni di spegnimento si sono concluse domenica mattina alle 6. Quattro persone, tre ragazzi e un accompagnatore adulto, sono state portate, in codice verde, in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo e sono state tutte dimesse.