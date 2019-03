Joe Jackson, unica imperdibile data al Teatro Romano di Fiesole

Così l’artista: “Sono passati quarant’anni dal primo tour e abbiamo intenzione di festeggiare a dovere. Non fare le cose in grande sarebbe come passare la sera del tuo compleanno imbronciato. E mentre cercavo di capire come organizzare al meglio questo show, ho pensato di portare cinque album, ognuno a rappresentazione di una decade: Look Sharp (1979), Night And Day (1982), Laughter And Lust (1991), Rain (2008) e Fool (2019). Inoltre, faremo qualche brano estratto dagli altri album e anche delle cover. Non vedo l’ora di festeggiare!”.