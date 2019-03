Prato: dna anche su primogenito donna arrestata per sesso con minore

La notizia del dna anche sul figlio primogenito è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera e dalla Nazione, ventilando il sospetto che possa essere nato da un’altra relazione extraconiugale della donna.

Inquirenti in attesa dei risultati del dna sul figlio primogenito, 11 anni, della coppia di coniugi al centro dell’inchiesta della magistratura di Prato che vede accusata la donna, 31 anni, di atti sessuali con minore e violenza sessuale e il marito di alterazione di stato civile con riferimento alla falsa dichiarazione di paternità per il bimbo, nato l’anno scorso, che la moglie ha avuto dal 15enne con cui aveva una relazione.

La notizia del dna anche sul figlio primogenito è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera e dalla Nazione, ventilando il sospetto che possa essere nato da un’altra relazione extraconiugale della donna. Intanto si è appreso che il marito della 31enne era stato convocato oggi in procura per essere sentito dalla magistrati: l’uomo però non si è presentato dopo aver fatto sapere che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.