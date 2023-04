Joe Barone: “Impensabile che la Fiorentina possa giocare due anni lontano dallo stadio Franchi”

Firenze, Joe Barone, a margine di un evento nel capoluogo toscano, ha espresso i suoi dubbi sul far giocare la fiorentina lontano da Firenze, invitando il Comune a risolvere la situazione.

“Stiamo lavorando col Comune di Firenze per cercare di risolvere la situazione di dove giocare”, durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi perché “è impensabile che la Fiorentina possa giocare due anni lontano dallo stadio Franchi o lontano da Firenze. Nel calcio mondiale non si è mai vista una situazione del genere. Bisogna capire tante componenti di questa situazione”. A dirlo è stato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, a margine di un evento che si è svolto a Firenze.

“E’ ormai da più di un anno che chiediamo chiarezza su questa vicenda, vogliamo capire in termini di concessione del Franchi, quale sarà il futuro dello stadio soprattutto in termini di costi – ha aggiunto Barone -. Mi auguro che il Comune di Firenze ci comunichi il più presto possibile quali siano le nostre responsabilità circa il futuro del Franchi. Abbiamo una società molto sana, abbiamo bisogno di programmare bene il nostro futuro quindi vogliamo capire i costi dell’affitto dello stadio Franchi per i prossimi anni perché è una componente per noi molto importante”.