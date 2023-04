Presidente del Quartiere replica ai comitati: “Il Campo di Marte non è contrario alla riqualificazione dello stadio Franchi”

Firenze, arriva la replica del presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, alla lettera di ieri firmata ‘Cittadini del Quartiere 2 di Campo di Marte – Firenze’, indirizzata a Céline Gauer, capo della task force per la ripresa e la resilienza della Commissione Europea, nella quale si chiedeva all’Unione Europea di non concedere i soldi per il restauro dello Stadio Franchi.

“Il Campo di Marte non è contrario alla riqualificazione dello stadio Franchi – dice il presidente del quartiere Pierguidi – Come Consiglio di Quartiere, democraticamente eletto, sia come maggioranza che come opposizione, abbiamo da sempre sostenuto il restauro del Franchi. Questo progetto è una cosa bella, positiva, per il quartiere. Sono 200 milioni di euro per il Campo di Marte”.

“Anch’io sono un cittadino del Campo di Marte – sottolinea Pieguidi su Facebook -. Sono cittadini del Campo di Marte tanti miei amici, tantissimi miei conoscenti, tutti i miei familiari. E né io, né nessuno di loro ha sottoscritto la lettera a Céline Gauer. E nessuno di noi neppure ha saputo, pur essendo residenti qui, che qualcuno volesse fare un’iniziativa del genere. Nella lettera non viene mai spiegato chi sono i cittadini che l’avrebbero scritta, quanti sono, chi rappresentano”.

“Io non credo – osserva ancora – che i cittadini non vogliano il restauro del Franchi e il miglioramento di Campo di Marte. Chi vuole che salti il recupero indispensabile del Franchi è contro il Campo di Marte, perché di certo i residenti non vogliono un ‘Flaminio’ in viale Paoli”.

Per Pierguidi “a Campo di Marte non ci sarà nessuna colata di cemento, ma ci sarà più verde. Saranno accessibili, e verdi, aree oggi chiuse ai cittadini. I giardini di Niccolò Galli saranno ingranditi e migliorati. La tramvia collegherà il Campo di Marte con tutta la città e i comuni limitrofi. Verrà costruito un parcheggio da 3mila posti”.

Lo scorso 18 novembre è stato anche organizzato al Mandela Forum un incontro con i cittadini per raccontare il restyling dello stadio e il futuro dell’area di Campo di Marte da parte del Comune, e a maggio, annuncia Pierguidi, “faremo nuovi incontri con i cittadini sul progetto, nei quali ascolteremo tutti e raccoglieremo consigli”.