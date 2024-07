Prato, rogo Galceti: la Procura indaga per omicidio colposo plurimo e incendio

Con queste ipotesi di reato la procura di Prato ha aperto un fascicolo sul rogo scoppiato ieri pomeriggio al poligono di Galceti, nell’area della linea di tiro dei 50 metri, che ha poi interessato anche l’area boschiva circostante nel parco del Monteferrato .

Nel rogo sono morti due uomini mentre una terza persona è rimasta ferita. Le due vittime – fa sapere la Procura doi Prato con una nota – sono state identificate. Si tratta di sono Gabriele Paoli, 67 anni, direttore di tiro, e Alessio Lascialfari, 66 anni, frequentatore del poligono. Un terzo uomo, di 46 anni, è stato ricoveratoin gravi condizioni al centro grandi ustionati di Cisanello a pisa.una rivestiva il ruolo di direttore dei tiri, soggetto abilitato a guidare e a istruire coloro che sparano, l’altra era un socio frequentatore.

L’area è stata messa in sicurezza con l’ausilio dei vigili del fuoco di Prato.

La Procura, si spiega, ha nominato un “consulente tecnico per accertare le cause dell’incendio, che quest’oggi ha effettuato un sopralluogo, e ha incaricato un altro consulente per accertare le cause della morte delle due persone decedute e la tipologia delle lesioni riportate dalla persona sopravvissuta”.

Intanto lunedì a Prato sarà Lutto cittadino. A proclamarlo il Comune di Prato. Le bandiere del palazzo comunale, “saranno esposte a mezz’asta e listate a lutto.

Alle 16.30 la cittadinanza è invitata ad osservare un minuto di silenzio “in ricordo delle due vittime e come segno di vicinanza alle loro famiglie”. Mentre “le campane di Palazzo Pretorio suoneranno a lutto”.

Il Comune di Prato rende anche noto che “prosegue intanto il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivi per mettere in sicurezza l’area del Monteferrato” dove a seguito del rogo nel poligono si sono propagate le fiamme causando un incendio di bosco” e “intervenire laddove si dovessero riaccendere i focolai. Resta attiva fino a revoca l’ordinanza di chiusura del parco di Galceti”.