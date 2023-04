Scontro tra auto e camion sulla 429 a San Miniato porta alla morte di una ragazza

Una ragazza di soli 25 anni ha perso la vita questa mattina in seguito ad un incidente che c’è stato tra la sua autovettura ed un mezzo pesante a San Miniato.

Questa mattina intorno alle 10:30 una giovane automobilista di 25 anni è morta in seguito alle conseguenze di un incidente stradale avvenuto lungo la strada 429 della Val d’Elsa, nel territorio comunale di San Miniato, in provincia di Pisa.

Secondo le prime informazioni che erano state diffuse si parlava di un incidente tra un’auto ed una moto, ma sono poi state smentite sottolineando che lo scontro è avvenuto tra un auto, dentro la quale viaggiava la vittima, ed un mezzo pesante.

L’impatto è avvenuto in un tratto curvilineo e nel momento dell’incidente sul posto sono intervenuto, oltre che ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. La salma è stata trasferita nel reparto di medicina legale dell’ospedale Cisanello a Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il mezzo pesante era invece condotto da un uomo di 37 anni, che è stato a sua volta soccorso dal 118 che l’ha trovato in uno stato di choc. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la mattinata, gli accertamenti su cause e dinamica dell’incidente sono in corso.