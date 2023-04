Nuovo pronto soccorso a Torregalli, via alla progettazione definitiva

Nuovo pronto soccorso a Torregalli, Giani “Una sfida per il territorio e la sua crescita”. Bezzini “Uno dei più grandi investimenti di edilizia sanitaria dei prossimi anni”.

Uno dei più grandi investimenti di edilizia sanitaria che saranno realizzati nei prossimi anni in Toscana. Parliamo del pronto soccorso di Torregalli. Il cantiere partirà nel 2024 per concludersi nel 2026. Prende forma dunque la nuova ed attesa struttura del San Giovanni di Dio tra Firenze e Scandicci. E’ stata infatti avviata la progettazione definitiva. Regione ed Asl Toscana Centro hanno fatto il punto oggi sull’intervento da 27 milioni di euro.

Il nuovo pronto soccorso troverà sistemazione in un nuovo edificio che sarà costruito sul retro dell’attuale ospedale, tre piani fuori terra ed uno seminterrato per circa 11 mila metri quadri, di cui 4 destinati al pronto soccorso. Al primo piano sarà invece ospitato il dipartimento materno neonatale con un nuovo reparto di ostetricia con 29 posti letto ed un nuovo blocco parto-travaglio.

La struttura disporrà anche di una nuova sede diagnostica per immagini integrata al pronto soccorso e che oltre alla Tac, a due sale per radiografie e ad un ambulatorio ecografico, potrà contare anche sulla risonanza magnetica per la massima efficacia nella cura dei pazienti affetti da ictus.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ai microfoni di Chiara Brilli (AUDIO)