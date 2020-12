Jazz4Christmas, dal 26 al 31 dicembre per Inverno Fiorentino

Nasce Jazz4Christmas, il festival jazz in streaming dal 26 al 31 dicembre 2020. Sei appuntamenti online con i protagonisti del jazz italiano e toscano per festeggiare insieme la fine di questo 2020 nonostante le restrizioni imposte dalle norme anti-Covid

Ogni giorno dalle 21:00, sulla pagina Facebook di Music Pool, Musicus Concentus, Pisa Jazz e Jazz Club of Vicchio, contenuti inediti, concerti e presentazioni, dalla storia del jazz a quella del blues, dallo swing da ballare al funk passando per il jazz e la libera improvvisazione. Ogni evento sarà disponibile on demand il giorno successivo, dalle ore 11:30, su tutti i canali social degli organizzatori e da gennaio su Jazz in Toscana.

Con Nico Gori Swing 10tet, Maurizio Franco, Enrico Intra, GAL, Muziki, Francesco Martinelli, Funk Off e Serena Brancale.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming dalle ore 21:00 sulla pagina Facebook di Music Pool, Musicus Concentus, Pisa Jazz, Jazz Club of Vicchio e, il 27 e 30 dicembre anche sulla pagina Facebook della Biblioteca delle Oblate di Firenze. Saranno inoltre disponibili on demand il giorno successivo dalle ore 11:30 sulle pagine social degli organizzatori, sulla pagina Youtube di Music Pool e da gennaio su Jazz in Toscana. INFO