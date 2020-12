solidalisisvolta, asta di Street Art e Tatoo promossa da CAT

Dopo l’esperienza di #unitisivolta ad aprile che ha permesso di raccogliere 7760 euro, CAT Cooperativa sociale organizza una nuova Asta solidale della Street Art il 12 e 13 dicembre 2020. Il ricavato sarà destinato a Tortuga-Percorsi di Housing Solidale e all’acquisto e distribuzione di generi di prima necessità.

Lan Dai Phan della cooperativa Cat intervistata da Chiara Brilli

Le opere saranno raccolte su INSTAGRAM dall’hashtag “#solidalisisvolta“, mentre per l’asta vera e propria saranno a disposizione 30 ore da sabato 12 dicembre alle 10 fino alle 16 di domenica 13 dicembre. Il tutto grazie ad una procedura snella: per partecipare basterà cliccare sulla foto dell’opera scelta e cominciare a ‘gareggiare’ direttamente sul post. Si parte da una base d’asta di 40 euro, con un rilancio minimo di 20 euro. Finito il tempo, il vincitore verserà la cifra tramite bonifico o PayPal a CAT Cooperativa Sociale www.coopcat/sostienici con causale “donazione liberale #solidalisisvolta, indicando nome, cognome, mail e codice fiscale- utile per la detrazione fiscale. Una volta girata la ricevuta all’artista, avrà il suo ‘pezzo’ da collezione con spedizione a carico del destinatario.