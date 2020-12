L’intervento è ancora in corso

Crollo di un tetto di un palazzo a Livorno, in via Terrazzini: non c’è stato nessun ferito, ma per sicurezza è stato evacuato il condominio. L’intervento, come spiegano i vigili del fuoco sul posto con una squadra, l’autoscala e il funzionario di servizio, è ancora in corso. Nel crollo, nessuna persona risulta coinvolta, comunque a scopo precauzionale al momento sono state evacuate le famiglie che abitano nel palazzo.