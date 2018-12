Investito da treno, grave 49enne in Versilia

Un 49enne è stato colpito di striscio da un convoglio stamani in Versilia mentre attraversava il binario portando a mano una bici. Stop alla circolazione dei treni per un’ora

Un 49enne è stato investito da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Tirrenica, a Torre del Lago (Lucca), all’altezza della Bufalina. La chiamata al 118 è arrivata alle 11.06.

L’uomo, sembra residente nella zona, sarebbe stato colpito di striscio dal convoglio mentre attraversava i binari con una bicicletta portata a mano. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto, oltre a un’ambulanza della Croce Verde e agli agenti della Polfer, è arrivato anche l’elicottero Pegaso. L’uomo, che sarebbe stato colpito a un arto inferiore, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa.

La circolazione dei treni è rimasta sospesa per circa un’ora e poco dopo mezzogiorno Trenitalia, che aveva attivato un trasporto sostitutivo con bus tra le stazioni di Torre del Lago e Viareggio, ha avuto l’autorizzazione a riaprire la circolazione in entrambe le direzioni.