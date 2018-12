Il River to River Florence Indian Film Festival diventa maggiorenne e propone per la sua 18esima edizione 35 eventi, tra proiezioni, mostre, talk, lezioni di cucina ed iniziative collaterali.

Il programma dell’unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia indiana è stato presentato oggi al cinema La Compagnia di Firenze dove si snoderà dal 6 all’11 dicembre.

Chiara Brilli ne ha parlato con la direttrice Selvaggia Velo.

Ad aprire la 18esima edizione del festival sarà l’anteprima italiana di Sir diretto da Rohena Gera e interpretato da Tillotama Shome e Vivek Gomber. Appuntamento il 6 dicembre alle ore 20.30.

Come da tradizione la mostra fotografica realizzata dalla Fondazione Studio Marangoni, sarà l’evento di pre-apertura del festival. Quest’anno il protagonista è Majlend Bramo e il suo reportage “Like Sugar in Milk”dedicato alla numerosa comunità Parsi emigrata a Mumbai più 1200 anni fa (INFO).

GIOVEDÌ 6

Fondazione Studio Marangoni, Via San Zanobi 19r

18.00 | Inaugurazione Mostra Fotografica

LIKE SUGAR IN MILK di Majlend Bramo

Info: [email protected]

La compagnia

20.30 | apertura festival

Sir di Rohena Gera, v. o. sott. italiano e inglese, 99’, India-Francia, 2018

Sarà presente la regista Rohena Gera.

Possono i tabù sociali tenere distanti due mondi opposti che si attraggono? Attori formidabili per il film di debutto della regista, standing ovation alla Semaine de la Critique di Cannes 2018 e in uscita nei cinema italiani nel 2019.

VENERDÌ 7

15.00

Bisht, Please!, stagione I, ep 1 e 2, v.o. in inglese, 48’, India, 2017

Neetu scopre che il suo ragazzo la tradisce e la famiglia preoccupata le organizza un matrimonio combinato. Per evitare di sposarsi, la ragazza chiede al suo capo un aumento.

16.00

Itwaar di Rahul Srivastava, v. o. sott. italiano e inglese, 15’, India, 2018

Sarà presente il paroliere Anant Mutreja.

Le aspirazioni di un padre per il proprio figlio e l’invidia per i successi altrui. Un avvenimento però cambierà le loro vite…

a seguire

An Engineered Dream di Hemant Gaba, v. o. sott. italiano e inglese, 72’, India-Giappone-Corea del Sud-Singapore-Taiwan, 2018

Le vite di tre ragazzi e le pressioni delle rispettive famiglie: diventare ingegnere, costi quel che costi… Uno scorcio su quello che si è rivelato come un dramma sociale negli ultimi decenni del Paese.

18.00

The Lift Boy di Jonathan Augustin, v.o. sott. italiano e inglese, 106’, India, 2018

Raju studia per diventare ingegnere, impegno che dovrà interrompere per sostituire il padre nel lavoro di addetto all’ascensore. Entrando in contatto con gli abitanti del condominio scoprirà un segreto che il padre gli aveva tenuto nascosto. Tratto da un’incredibile storia vera.

20.30

3 Storeys di Arjun Mukerjee, v.o. sott. italiano e inglese, 100’, India, 2018

Sarà presente il regista Arjun Mukerjee.

Tre storie si intrecciano all’interno di un chawl – condominio – di Mumbai. Vite apparentemente ordinarie di personaggi dai volti insospettabili che si rivelano segretamente connesse. Film corale con un finale del tutto impensabile.

Amblé, Piazzetta dei Del Bene, 7/A

23.00

18th RIVER TO RIVER BIRTHDAY PARTY – PINK PANTHER DJ BOLLYWOOD SET

info: [email protected]

SABATO 8

11.00

Shiraz di Franz Osten 105’, senza dialoghi, UK-Germania-India, 1928

L’incantevole e romantico racconto in bianco e nero sulla costruzione del Taj Mahal, con costumi sontuosi e paesaggi mozzafiato. Restaurato dal British Film Institute National Archive, con la colonna sonora di Anoushka Shankar, vincitrice di un Grammy Award.

15.00

Fanney Khan di Atul Manjrekar, v. o. sott. italiano e inglese, 130’, India, 2018

Cosa avviene quando le aspirazioni canore e i sogni di successo di un padre non si realizzano, ma si riversano sulla figlia adolescente? Di tutto! Una satira sul mondo dello spettacolo dai risvolti inattesi. Con i divi Anil Kapoor e Aishwarya Ray Bachchan.

18.00

Meditazione con i Beatles di Furio Colombo, italiano, 30’, Italia, 1968

Sarà presente il regista Furio Colombo.

Nel 1968, Furio Colombo decise di affiancare e filmare i Beatles durante il loro viaggio verso Rishikesh, alle pendici dell’Himalaya, per meditare sotto la guida del Maharishi Mahesh Yogy.

20.30

Karwaan di Akarsh Khurana, v. o. sott. italiano e inglese, 115’, India, 2018

Sarà presente il regista Akarsh Khurana.

Avinash perde il padre in un incidente ma si vedrà recapitare la salma sbagliata… Un’irresistibile commedia on the road, interpretata in modo magistrale della star internazionale Irrfan Khan.

DOMENICA 9

11.00

Everything is Upstream di Martin Ponferrada, v. o. sott. italiano e inglese, 10’, Australia-Filippine-Corea-Thailandia-Tibet-Cina, 2017

Un viaggio nella mente dell’essere umano e nell’inconscio. Cortometraggio animato che esplora i sogni di alcuni monaci buddisti.

A seguire, conversazione:

Curiosità e immaginazione:

un dialogo tra culture.

Intervengono: Svamini Shuddhananda Ghiri (monaca Indù), Anna Maria Shinnyo Marradi (monaca e maestro Zen)

15.00

Grandir au Ladakh di Christiane Mordelet e Stanzin Dorjai, v.o. sott. italiano e inglese, 52’, Francia- India, 2018

Sarà presente la regista Christiane Mordelet.

La vita della 12enne Padma e della sua inseparabile sorellina a 4300 metri, sull’altopiano dell’Himalaya in Ladakh. Il forte spirito di cooperazione e la volontà degli abitanti renderanno gli ostacoli che devono affrontare più sopportabili.

16.30

Kalachakra: the Enlightenment di Natalie Fuchs, v. o. sott. italiano e inglese, 83’, Francia, 2017

La ruota del tempo è la più alta iniziazione del buddismo tibetano. Questo rito raramente filmato, qui è ripreso dallo sguardo della regista e raccontato attraverso la voce narrante di Uma Thurman.

18.00

T for Taj Mahal di Kireet Khurana, v. o. sott. italiano e inglese, 104’, India, 2018

Sarà presente il regista Kireet Khurana.

Con una sceneggiatura accattivante e un’idea di fondo geniale, unendo due punti di forza dell’India, il cibo e il Taj Mahal, il film racconta un problema dei villaggi sperduti di questo grande Paese: l’istruzione elementare.

20.30

Mulk di Anubhav Sinha, v. o. sott. italiano e inglese, 140’, India, 2018

Sarà presente l’attrice Taapsee Pannu.

Musulmani e hindu in India: un passato di convivenza, un presente di pregiudizio e conflitto. L’avvocato hindu Aarthi Malhotra Mohammed lotta per difendere la causa della famiglia musulmana del marito, presa di mira dalla legge e dall’astio della comunità dopo un atto terroristico. Film intenso, ispirato a un fatto di cronaca.

LUNEDÌ 10

15.30

Bisht, Please!, stagione I, ep 3 e 4, v.o. in inglese, 58’, India, 2017

Soham, migliore amico di Neetu, la convince ad accettare un appuntamento con un ragazzo molto diverso da lei. Nel frattempo Anjali, una vecchia conoscenza di Neetu, organizza una riunione tra ex compagni di scuola.

16.30 | Corti 1

Ludo di Shiladitya Moulik, v. o. sott. italiano e inglese, 10’, India, 2018

A Cold Summer Night di Yash Sawant, v. o., sott. italiano e inglese, 21’, India, 2018

Forbidden di Vibha Gulati, v. o., sott. italiano e inglese, 20’, USA, 2018

Pesum por chithirame di Sabarivasan Shanmugam, v. o., sott. italiano e inglese, 20’, India, 2018

Rivelazioni sconcertanti, la fuga disperata verso un futuro migliore, una fine dolceamara.

18.00

Purdah di Jeremy Guy, v. o. sott. italiano e inglese, 71’, USA-India, 2018

Si può giocare a cricket indossando l’hijab? L’autore segue le vicende di una famiglia musulmana di Mumbai, dove le tre figlie lottano contro povertà, pressioni sociali e problemi familiari per inseguire le proprie aspirazioni.

Cescot, Piazza Pier Vettori 8/10

19.00-22.00

LEZIONE DI CUCINA INDIANA

Costo: 25€ / Info: 055 2705306 / [email protected]

20.30

Chitra (Nude) di Ravi Jadhav, v. o. sott. italiano e inglese, 105’, India, 2018

Una donna forte con un lavoro anticonvenzionale che sfida il pregiudizio comune. Un film carico di emozioni, dialoghi con punte di humour e una fotografia ben studiata. Cameo del grande attore Naseeruddin Shah.

MARTEDÌ 11

16.30 | Corti vincitori del concorso Advantage India

Dayalu di Priyanka Banerjee, v. o. sott. italiano e inglese, 11’, India, 2018

Surprise di Katyayan Shivpuri, v. o. sott. italiano e inglese, 4’, India, 2018

Sarà presente la regista Priyanka Banerjee.

17.00

Bisht, Please!, stagione I, ep 5 e 6, v.o. in inglese, 60’, India, 2017

Neetu si prepara per un volo verso Bangalore e rimane coinvolta in mille disavventure. Dopo una lite con Soham, la ragazza pensa che la presenza di un uomo sia fondamentale, ma presto si renderà conto che non è così.

Cescot, Piazza Pier Vettori 8/10

19.00-22.00

LEZIONE DI CUCINA INDIANA

Costo: 25€ / Info: 055 2705306 / [email protected]

18.00 | Corti 2

Forbidden Tikka Masala di Rahul Chaturvedi, v. o. sott. italiano e inglese, 15’, Canada, 2018

Rogan Josh di Sanjeev Vig, v. o. sott. italiano e inglese, 17’, India, 2018

Roz Khaao Ande di Neshu Saluja,v. o. sott. italiano e inglese, 30’, India, 2018

Last Cup of Tea di Farha Alam, senza dialoghi, 10’, India, 2018

Cibo come scoperta di sé, per unire, come opposizione e per condividere.

20.30

Annuncio vincitori River to River Audience Award

a seguire

Manmarziyaan (Husband Material) di Anurag Kashyap, v. o. sott. italiano e inglese, 157’, India, 2018

Sarà presente l’attrice Taapsee Pannu.

Proiettata in anteprima al Festival di Toronto 2018, questa commedia romantica segue le vicende della giovane Rumi, spirito libero e irrequieto, incastrata in un triangolo amoroso. Film in salsa Bollywood dal ritmo incalzante a suon di musica punjabi, che terrà incollati alla poltrona fino all’ultimo minuto. Con Abhishek Bachchan.