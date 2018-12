Intervista ai Campos, ospiti nei nostri studi per presentare “Umani, vento e piante”

Campos: esce il nuovo album “Umani, vento e piante” (Woodworm label). Ascolta l’intervista alla band a cura di Davide Agazzi

I Campos pubblicano oggi “Umani, vento e piante”. Il nuovo album esce per Woodworm Label, prodotto da Andrea Marmorini (Fast Animals and Slow Kids, La Notte, Wu Ming Contingent) e dai Campos stessi. Il nuovo lavoro è da oggi disponibile sulle piattaforme di streaming e negli store digitali, oltre che in formato fisico.

“Umani, vento e piante” è un lavoro di straordinaria solidità, che ha già raccolto ottime recensioni e in cui il sound riesce nel difficile compito di combinare melodie, ritmi e atmosfere.

Nel nuovo album dei Campos si trova inoltre un lavoro particolare sul linguaggio, come spiega la band stessa: “Il linguaggio che abbiamo utilizzato è in prevalenza metaforico e l’osservatore si pone in modo distaccato rispetto alla situazione che viene descritta. Per raggiungere questo scopo spesso viene utilizzata la narrazione in seconda o terza persona. Un’altra caratteristica dei testi è non avere sempre specificato il genere (maschile, femminile) del soggetto. Al fine di creare un equilibrio tra la musica e il testo, ci siamo concentrati sia sul suono della parola, valorizzandone gli effetti ritmici e musicali (assonanze, allitterazioni, rime etc.) sia sullo stile del linguaggio, più metaforico che letterale. In questo modo abbiamo cercato di non creare gerarchie tra queste due componenti, fondendole insieme in un flusso unico. “