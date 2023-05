Insegue e tampona la ex: arrestato un 37enne

Non si sarebbe rassegnato alla fine della loro relazione e per questo è passato dalle parole ai fatti. Un gesto molto grave che è costato l’arresto ad un 37 che già aveva mostrato problematiche di questo genere e che per questo aveva ricevuto dei provvedimenti a suo carico.

Oggi, mercoledì, ha inseguito con l’auto la sua ex costringendola a fermarsi dopo un tamponamento. L’uomo, un 37enne già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. E’ accaduto a Poggibonsi.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, che non si sarebbe mai rassegnato alla fine della relazione, avrebbe seguito l’automobile della donna che, una volta parcheggiato se lo è trovato di fianco. Impaurita, è ripartita e ha chiamato il 112, inseguita dall’ex che cercava di superarla a tutti i costi fino a quando ci è riuscito e l’ha bloccata facendo retromarcia, tamponandola. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri che hanno trovato la donna in macchina impaurita e l’uomo vicino al finestrino. Per il 37enne è scattato l’arresto.