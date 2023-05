Turismo in Toscana: “740mila pernottamenti per il 2 giugno”

Turismo in Toscana, grande attesa per il ponte del 2 giugno, a dispetto delle previsioni meteo che promettono incertezza e rischio temporali. Secondo Confesercenti “prosegue il trend positivo del mercato e le prospettive sono decisamente favorevoli anche per il prossimo ponte del 2 giugno, per il quale sono attesi 740mila pernottamenti”.

I numeri sul turismo in Toscana emergono dall’indagine realizzata dal Centro studi turistici di Firenze sulla disponibilità ricettiva nei portali di prenotazione online: la saturazione per i giorni della Festa della Repubblica è dell’88%. Il movimento, si spiega, “sarà percepito in quasi tutte le aree della regione, anche se i tassi di saturazione più elevati sono stati rilevati per le strutture delle città d’arte, delle località costiere e delle aree rurali e di collina. Un trend positivo è atteso anche per le località termali, mentre le località di montagna segnerebbero un valore al di sotto della media regionale”.

“Se le città d’arte – afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana – rimangono le più scelte con il record di prenotazioni e le località montane ancora non decollano, la vera sorpresa sono gli elevati tassi di occupazione nelle aree del Chianti, della Val d’Orcia e della Val d’Elsa. Un segnale molto importante che indica come il modello di turismo diffuso si stia sviluppando e affermando in Toscana”.

Sul fronte del turismo rurale, di agriturismi pieni in Toscana per il ponte del 2 giugno parla poi Coldiretti Toscana che segnala, in base a una stima fatta con Terranostra su dati Istat, anche un 2022 da record per queste strutture: “Quasi 5 milioni di presenze, il 13,8% in più rispetto al 2019 che era stata la stagione” da primato. La Toscana, ricorda Coldiretti, è la regione “regina” del settore con 5.400 strutture agrituristiche, di cui 4.912 offrono alloggio per 84mila posti letto, 1.998 la ristorazione, 2.583 attività ricreative, 1.651 degustazione e 172 piazzole di sosta per l’agricampeggio secondo il rapporto 2022 di Ismea.

“La nuova stagione – commenta Luca Serafini, presidente Terranostra Toscana – è partita bene con i ponti di Pasqua e del 1 Maggio che hanno registrato il tutto esaurito. Anche per il ponte del 2 giugno ci sono buone previsione con il tasso di occupazione che ha raggiunto, in molte strutture, il 90%”. Ottimi segnali per il turismo, insomma.