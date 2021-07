Inquinamento: Firenze città con i più alti livelli di smog nell’ultima settimana

‘Registrato livelli più alti Italia di smog ,forse pure per chiusura A1’, lo ha detto il sindaco Dario Nardella

“La settimana scorsa Firenze è stata la città italiana con i più alti livelli di smog, con 37 microgrammi di biossido di azoto al metro cubo, secondo quanto riportato dall’Agenzia europea dell’ambiente. E’ probabile che questo innalzamento sia dovuto anche al fatto che, a causa dei lavori sull’A1, molto traffico si è riversato sulla viabilità ordinaria e quindi anche sulle strade della città. Ma il dato è comunque preoccupante”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando i dati sull’inquinamento atmosferico.

Nardella ha ribadito che la città “ha bisogno di cambiamenti profondi nel sistema della mobilità e che il nostro lavoro di questi anni va nella giusta direzione. Abbiamo già realizzato 17 km di rete tramviaria in esercizio, 94 km di piste ciclabili e 9 km di corsie ciclabili e negli ultimi 5 anni abbiamo rinnovato il parco autobus del 55% con circa 200 nuovi mezzi. Sul fronte dell’energia elettrica abbiamo 410 punti di ricarica dei veicoli elettrici in area pubblica e 6 colonnine di ricarica superfast riservate ai taxi con possibilità di prenotazione; è attivo inoltre il servizio di sharing con 900 monopattini elettrici, 600 scooter elettrici, 100 auto elettriche, il servizio di bike sharing con 1.000 e-bike e 2.000 standard bike; e sono state concesse 72 nuove licenze per taxi elettrici e 226 taxi ibridi su 790 taxi totali. C’è già il divieto di circolazione ai veicoli inquinanti (fino a Euro 4 diesel) nel centro storico e in alcuni tratti dei viali di circonvallazione nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30”. Tra i progetti futuri, ha concluso il sindaco, “ci sono lo Scudo Verde, una zona a basse emissioni estesa al 66% della superficie del centro abitato con 81 varchi telematici e divieto di accesso fino all’Euro 4, ulteriori 22 chilometri da tramvia già progettati e finanziati e 12 da finanziare, la nascita della Smart City Control Room per la gestione digitale dei flussi di traffico, l’implementazione della rete ciclabile con altri 10 chilometri di ciclovie e altre nuove 100 colonnine di ricarica”.