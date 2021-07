Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 22 luglio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews – E’ stato ritrovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco il giovane disperso nel fiume Elsa, nel Senese, dopo essersi tuffato nella zona della cascata di Diborrato, nel territorio di Colle Val d’Elsa (Siena). Il giovane, aveva 17 anni e non 25 come ipotizzato in un primo momento, viveva nel Senese. Sul bordo della cascata sono state ritrovate dai soccorritori la sua borsa con i documenti e le scarpe. Era di origine marocchina e lavorava come venditore ambulante. A dare l’allarme una signora che avrebbe assistito al tuffo e che, non vedendolo riemergere, ha avvisato immediatamente i carabinieri.

Un uomo, forse caduto in acqua, è stato recuperato senza vita in Arno a Firenze ieri sera, intorno 21:30, dai vigili del fuoco intervenuti in suo soccorso, tra il ponte Ponte alla Carraia e la pescaia di Santa Rosa. Sul posto anche i carabinieri il 118.



Il 54enne morto è Daniele Rebecchi, di Massa. Francesco Pesiani, sindaco di Massa, ha a sua volta annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali dopo quanto già fatto dal primo cittadino di Carrara. Controradio Infonews – Sciopero generale di due ore oggi nel territorio di Massa Carrara dopo l’ incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri ad Avenza. Lo hanno proclamato Cgil, Cisl e Uil di Massa Carrara, per le ultime due ore di ogni turno di lavoro. I sindacati annunciando anche un’iniziativa presso la sala di rappresentanza in Provincia, che si terrà alle 12, invitando i lavoratori a partecipare.Il 54enne morto è Daniele Rebecchi, di Massa. Francesco Pesiani, sindaco di Massa, ha a sua volta annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali dopo quanto già fatto dal primo cittadino di Carrara.

Controradio Infonews – Strage Viareggio. Presidio di protesta davanti al tribunale, organizzato dall’Assemblea 29 giugno, “per informare e denunciare che a 6 mesi e mezzo dalla sentenza della IV sezione della Corte di cassazione, le motivazioni sulla vergognosa sentenza ancora sono latitanti” denunciano i familiari delle vittime. (ore 9.30-12).